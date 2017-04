Запущен инвестиционный фонд Ethereum Classic Барри Силберта



Ethereum Classic Investment Trust доступен аккредитованным инвесторам с чистой стоимостью активов более $1 млн или с годовым доходом не ниже $200 000. Минимальный порог инвестиций установлен в размере $10 000.



В основе фонда лежит ECX Price Index, индекс цены Ethereum Classic, ранее запущенный аналитической платформой TradeBlock.



По своей структуре Ethereum Classic Investment Trust аналогичен другому ориентированному на криптовалюты инвестиционному фонду Grayscale Investments под названием Bitcoin Investment Trust.



Несмотря на то, что официально о запуске фонда объявлено сегодня, на сайте дата начала его работы указана как 24 апреля. Напомним, именно в этот день можно было наблюдать резкий рост цены ETC. Сегодняшнее известие поспособствовало дальнейшему росту токена, и некоторое время назад ETC вышел на новый исторический максимум по отношению к доллару — $4,78.





Grayscale Investments была основана в 2013 году и является подразделением Digital Currency Group – нью-йоркской компании, известной своими многочисленными инвестициями в биткоин- и блокчейн-стартапы по всему миру.



В январе этого года Grayscale Investments также объявила о поданной заявке на регистрацию акций биткоин-ETF. Инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX, размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).



Тогда же впервые стало известно и о намерении Силберта запустить Ethereum Investment Trust. Данный шаг инвестора, однако, вызвал жаркие дискуссии в сообществе – практически сразу было высказано мнение, что в названии нового траста делается акцент на том, что ETC – это и есть «настоящий Ethereum». В связи с этим, в Ethereum Foundation даже зазвучали призывы защитить принадлежащий им бренд.



Судя по всему, компромисс был все же найден – фонд запущен под названием Ethereum Classic Investment Trust.



Напомним, 1 марта была опубликована новая дорожная карта Ethereum Classic, предполагающая проведение нового хардфорка, ограничение эмиссии и снижение награды за блок.



