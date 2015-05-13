Mamma M'Ama привлек €370 тыс для производства 100% натурального детского питания

Стартап Mamma M'Ama, расположенный в Милане (Италия), привлек € 370 тысяч инвестиций для производства детских продуктов питания.
Инвестиции предоставила компания Shark Bites в сотрудничестве Rancilio Cube, Ludovico Maggiore, SAF Financial, а также уже существующие бизнес-ангелы. Компания нацелена использовать инвестиции для развития своей e-commerce платформы, для расширения проводимых операций на территории Италии, для запуска новых продуктов питания и для сотрудничества с компаниями работающие в сфере био-питания, медицины.
Основанная под руководством Эрика Бьянки (технический директор) совместно с Сони Мэттеони (начальник производства), Mamma M'Ama производит свежую пищу для детей возрастом от 4 до 36 месяцев без консервантов, красителей и пищевых добавок. Вся выпускаемая продукция 100% натуральна и безопасна для детей.
На сегодняшний день, компания подписала партнерское соглашение с Amazon Prime, Eataly, NaturaSi, Carrefour и другими магазинами Италии.
Специально для MMGP.RU