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Уже через 2 года Uber запустит дешевое летающее такси



Как сообщает британская телевещательная корпорация ВВС, во вторник, 25 апреля с. г. один из директоров компании сервиса такси Uber, а именно г-н Джефф Холден заявил, что максимум через 2,5 года, т.е. к 2020 году его компания реально запустит отдельный сервис "летающее такси", которым сможет воспользоваться любой желающий. Воспользоваться сервисом первоначально будет возможно в г. Даллас-Форт-Уорте (штат Техас, США) и в Дубае (ОАЭ). Сделал он это заявление на конференции "Uber Elevate" в американском городе Даллас.



Если говорить как будут выглядеть такие летающие такси, то это будут малогабаритные летательные аппараты, которые смогут влетать и садится вертикально, уровень выбросов вредных веществ у которых будет равен "0" (в таком такси будут установлены электродвигатели), а создаваемый ими шум позволит не беспокоить жителей городов даже ночью. Разработка самих летающих такси уже идёт полным ходом и Uber поручил заниматься этим бразильской авиастроительной компании Эмбайер и американской Белл Хеликоптер.



Конечно, важной составляющей этого проекта станет вопрос стоимости полёта на таком воздушном извозчике. И как заявляют в Uber, во-первых, такая услуга, конечно, существенно сократит время пассажира в пути и там где он к примеру, ранее затрачивал 2 часа, чтобы добраться из точки А в точку Б, то уже в скором времени на весь этот процесс ему понадобится не более 15 минут - как говориться почувствуйте разницу! Во-вторых, что касается стоимости такого полёта в такси, то он вполне будет сопоставим с поездкой пассажира в обычном такси сервиса Uber. За одну "полетную милю" (а это чуть более 1600 м) авиапассажир выложит до 1,32 доллара США из своего кармана. Однако, руководство Uber даже сейчас (пока еще такое такси даже не запущено нигде в эксплуатацию в мире) ещё сильнее "окрыляет" поклонников такого вида передвижения и утверждает, что со временем стоимость полёта в таком летающем такси несомненно станет ниже стоимости поездки на автомобильном такси и это для них принципиально. И рано или поздно они добьются этого.



Также стоит упомянуть, что ранее Uber "переманил" к себе на работу главного инженера НАСА, чтобы тот занимался только разработкой летающих авто. Уже сейчас Uber совместно с одним из девелоперов закладывает строительство 4 особых аэродромов, а также нескольких станций подзарядки для летающих такси.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5900bc7b38189 Как сообщает британская телевещательная корпорация ВВС, во вторник, 25 апреля с. г. один из директоров компании сервиса такси Uber, а именно г-н Джефф Холден заявил, что максимум через 2,5 года, т.е. к 2020 году его компания реально запустит отдельный сервис "летающее такси", которым сможет воспользоваться любой желающий. Воспользоваться сервисом первоначально будет возможно в г. Даллас-Форт-Уорте (штат Техас, США) и в Дубае (ОАЭ). Сделал он это заявление на конференции "Uber Elevate" в американском городе Даллас.Если говорить как будут выглядеть такие летающие такси, то это будут малогабаритные летательные аппараты, которые смогут влетать и садится вертикально, уровень выбросов вредных веществ у которых будет равен "0" (в таком такси будут установлены электродвигатели), а создаваемый ими шум позволит не беспокоить жителей городов даже ночью. Разработка самих летающих такси уже идёт полным ходом и Uber поручил заниматься этим бразильской авиастроительной компании Эмбайер и американской Белл Хеликоптер.Конечно, важной составляющей этого проекта станет вопрос стоимости полёта на таком воздушном извозчике. И как заявляют в Uber, во-первых, такая услуга, конечно, существенно сократит время пассажира в пути и там где он к примеру, ранее затрачивал 2 часа, чтобы добраться из точки А в точку Б, то уже в скором времени на весь этот процесс ему понадобится не более 15 минут - как говориться почувствуйте разницу! Во-вторых, что касается стоимости такого полёта в такси, то он вполне будет сопоставим с поездкой пассажира в обычном такси сервиса Uber. За одну "полетную милю" (а это чуть более 1600 м) авиапассажир выложит до 1,32 доллара США из своего кармана. Однако, руководство Uber даже сейчас (пока еще такое такси даже не запущено нигде в эксплуатацию в мире) ещё сильнее "окрыляет" поклонников такого вида передвижения и утверждает, что со временем стоимость полёта в таком летающем такси несомненно станет ниже стоимости поездки на автомобильном такси и это для них принципиально. И рано или поздно они добьются этого.Также стоит упомянуть, что ранее Uber "переманил" к себе на работу главного инженера НАСА, чтобы тот занимался только разработкой летающих авто. Уже сейчас Uber совместно с одним из девелоперов закладывает строительство 4 особых аэродромов, а также нескольких станций подзарядки для летающих такси.Специально для mmgp.ru

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