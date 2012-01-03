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Продажи ритейлера быстрой моды Boohoo выросли на 51% за год, но цена акций падает

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Продажи ритейлера быстрой моды Boohoo выросли на 51% за год, но цена акций падает
В среду интернет-магазин модной одежды Boohoo опубликовал финансовые результаты работы за год. Компания увеличила доход и прибыль, но при этом акции компании продолжают дешеветь.



Результат годовой деятельности компании (с 28 февраля 2016 до 28 февраля 2017 года):
  • Выручка: рост на 51% до £ 294,6 млн;
  • Прибыль до налогообложения: рост на 97% до £ 30,9 млн;
  • Валовая прибыль: снижение на 320 пунктов до 54,6%.

Продажи Boohoo в Великобритании выросли на 33%, в Европе — на 50%, а в США — рекордный показатель 140%. Розничный торговец, нацеленный на молодых женщин, теперь имеет 5,2 миллиона клиентов. Руководители и соучредители компании, Махмуд Камани и Кэрол Кейн назвали этот год «знаменательным для компании». Они сказали: «Бренд Boohoo добился выдающегося роста стоимости и увеличения рентабельности в течение года. И главное, наше предложение для клиентов всегда имеет спрос».

Камани и Кейн также отметили ценность недавних сделок. Розничный торговец приобрел основную долю в конкурирующей PrettyLittleThings в начале года и выкупил компанию Nasty Gal, находящуюся на грани банкротства. Оба руководителя отметили, что выкупленные компании обладают огромным потенциалом, и в перспективе покупки повлияют на размер, структуру и работу группы.

Boohoo не только зафиксировала бурные показатели роста в прошлом году, но и ожидает продолжения тенденции. В следующем году Камани и Кейн ожидают рост выручки на 50%. Такие показатели финансового отчета должны стать хорошим стартом для 2018 года. Джеффрис, брокер Boohoo, написал в записке в среду утром:
Цитата:
«Несмотря на замедление роста продаж Boohoo в Британии на 25% в последние два месяца, и скромные ожидания руководства по росту основного бренда в предстоящем году, начальные показатели PrettyLittleThing и Nasty Gal делают бизнес привлекательным для инвестиций».
Несмотря на отличные цифры и твердую уверенность в будущем году, в среду цена акций упала. Стоимость снизилась на 3% после 15 минут торговли в Лондоне.



За последние 6 месяцев акции Boohoo выросли более чем на 50%, и значительно взлетели в преддверии финансового отчета. Резкое снижение цены может быть связанно с тем, что инвесторы увидели положительную динамику после сплошного потока цифр.

Как и ASOS, Boohoo является одной из самых успешных историй в мире моды Великобритании. Основанная в 2006 году, компания специализируется на производстве модной женской одежды по низким ценам. Промежуток времени от проектирования до запуска производства очень короткий, что позволяет поддерживать последние тенденции моды. 70% трафика Boohoo поступает из мобильных приложений.

Перевод специально для mmgp.ru
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