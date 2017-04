Alcest Профессионал

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: HYIP Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 13,596 Благодарностей: 1,269 Записей в блоге: 5 УГ: 24 КП: 0.123 подарки

Стартап RapidSOS привлёк $14 млн для своей платформы экстренной связи



Стартап RapidSOS, расположенный в Нью-Йорке, привлёк $ 14 млн инвестиций в серии A для своей платформы экстренной связи. Инвестиции предоставил венчурный фонд Highland Capital Partners в сотрудничестве с A3 Ventures, The Westly Group, Two Sigma Ventures, крупнейшая компания Motorola Solutions Venture Capital, а также Responder Ventures, а также бизнес-ангелы Том Уилер, Юлиус Генэчовски и Деннис Патрик.



Компания нацелена использовать привлечённые средства для развития своей платформы и для расширения ее функционала.





Основанная в 2013 году под руководством Майкла Мартина (сейчас генеральный директор) совместно с Ником Хорлайком (технический директор), RapidSOS разрабатывает технологию для прогнозирования и предупреждения о чрезвычайных ситуациях.



Благодаря приложению, RapidSOS предупреждает пользователя об возникающей опасности напрямую в 911 и дает указания по правилам безопасности.







На сегодняшний день, RapidSOS работает на всех подключаемых устройствах: смартфон, планшет, автомобиль, IoT дом).



Также напомню, что за все свое время существования стартап привлек порядка $ 20 млн инвестиций, который успешно направил на создание платформы.



Перевод специально для MMGP.RU



Инвестиции предоставил венчурный фонд Highland Capital Partners в сотрудничестве с A3 Ventures, The Westly Group, Two Sigma Ventures, крупнейшая компания Motorola Solutions Venture Capital, а также Responder Ventures, а также бизнес-ангелы Том Уилер, Юлиус Генэчовски и Деннис Патрик.Компания нацелена использовать привлечённые средства для развития своей платформы и для расширения ее функционала.Основанная в 2013 году под руководством Майкла Мартина (сейчас генеральный директор) совместно с Ником Хорлайком (технический директор), RapidSOS разрабатывает технологию для прогнозирования и предупреждения о чрезвычайных ситуациях.Благодаря приложению, RapidSOS предупреждает пользователя об возникающей опасности напрямую в 911 и дает указания по правилам безопасности.На сегодняшний день, RapidSOS работает на всех подключаемых устройствах: смартфон, планшет, автомобиль, IoT дом).Также напомню, что за все свое время существования стартап привлек порядка $ 20 млн инвестиций, который успешно направил на создание платформы.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

| Инвестируй вместе с ELBRUSINVEST: топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек партнёрам 75% , отчёты и многое др.

| Обзор Твори Добро: 4.44% в день / 6% авторефбек| Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек

__________________