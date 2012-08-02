Стартап RapidSOS привлёк $14 млн для своей платформы экстренной связи

Стартап RapidSOS, расположенный в Нью-Йорке, привлёк $ 14 млн инвестиций в серии A для своей платформы экстренной связи.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Highland Capital Partners в сотрудничестве с A3 Ventures, The Westly Group, Two Sigma Ventures, крупнейшая компания Motorola Solutions Venture Capital, а также Responder Ventures, а также бизнес-ангелы Том Уилер, Юлиус Генэчовски и Деннис Патрик.
Компания нацелена использовать привлечённые средства для развития своей платформы и для расширения ее функционала.
Основанная в 2013 году под руководством Майкла Мартина (сейчас генеральный директор) совместно с Ником Хорлайком (технический директор), RapidSOS разрабатывает технологию для прогнозирования и предупреждения о чрезвычайных ситуациях.
Благодаря приложению, RapidSOS предупреждает пользователя об возникающей опасности напрямую в 911 и дает указания по правилам безопасности.
На сегодняшний день, RapidSOS работает на всех подключаемых устройствах: смартфон, планшет, автомобиль, IoT дом).
Также напомню, что за все свое время существования стартап привлек порядка $ 20 млн инвестиций, который успешно направил на создание платформы.
Перевод специально для MMGP.RU