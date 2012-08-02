Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,166 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап RapidSOS привлёк $14 млн для своей платформы экстренной связи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:02
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,596
Благодарностей: 1,269
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.123
подарки
Стартап RapidSOS привлёк $14 млн для своей платформы экстренной связи


Стартап RapidSOS, расположенный в Нью-Йорке, привлёк $ 14 млн инвестиций в серии A для своей платформы экстренной связи.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Highland Capital Partners в сотрудничестве с A3 Ventures, The Westly Group, Two Sigma Ventures, крупнейшая компания Motorola Solutions Venture Capital, а также Responder Ventures, а также бизнес-ангелы Том Уилер, Юлиус Генэчовски и Деннис Патрик.

Компания нацелена использовать привлечённые средства для развития своей платформы и для расширения ее функционала.


Основанная в 2013 году под руководством Майкла Мартина (сейчас генеральный директор) совместно с Ником Хорлайком (технический директор), RapidSOS разрабатывает технологию для прогнозирования и предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Благодаря приложению, RapidSOS предупреждает пользователя об возникающей опасности напрямую в 911 и дает указания по правилам безопасности.



На сегодняшний день, RapidSOS работает на всех подключаемых устройствах: смартфон, планшет, автомобиль, IoT дом).

Также напомню, что за все свое время существования стартап привлек порядка $ 20 млн инвестиций, который успешно направил на создание платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

| Инвестируй вместе с ELBRUSINVEST: топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек партнёрам 75%, отчёты и многое др.
| Обзор Твори Добро: 4.44% в день / 6% авторефбек| Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Alcest вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
BiziAlen (Сегодня), Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:26
#2
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 588
Благодарностей: 142
УГ: 5
КП: 0.174
подарки
Re: Стартап RapidSOS привлёк $14 млн для своей платформы экстренной связи
Полезная вещь, учитывая, что если в доме грабители, или, к примеру, пожар, счет идет на секунды, а ждать соединения с оператором и сообщать свой адрес слишком долго
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Метки
венчурный фонд, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап CarPal привлёк $2,75 млн для своей онлайн-платформы конкурента Amazon и т.п. OPLOTT Горячие новости 0 Сегодня 15:36
Стартап AdAsia привлёк $12 млн в развитие своей платформы для рекламных проектов OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 13:33
Стартап Ematic привлёк $2,4 млн для адаптации своей платформы в мобильные приложения OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2017 13:49
Стартап Endor привлёк $5 млн для своей облачной исследовательской PaaS-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 10:32
Стартап ReplyYes привлёк $ 6.5 млн. для своей уникальной платформы по продаже товаров Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 3 18.02.2017 00:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
500 МОНЕТ НА СУММУ $ 5 ОТ EQUID ДО 30 АПРЕЛЯ 2017
От Amrit в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватар Ciara
Оцените мои песни
От Ciara в разделе «Кино/Музыка»
Аватар rendexcottoneyejoy
Restorrator.com - Ресторратор
От rendexcottoneyejoy в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
blueget - blueget.com
От einvestment в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
Российские производители вышли с индюшатиной на рынок ЕС
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vitaly nikonyuk
Грамотные инвестиции: возможно ли?
От vitaly nikonyuk в разделе «Инвестирование для начинающих»
.     
Пользователей
409,166
Тем
466,805
Сообщений
11,522,394

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube