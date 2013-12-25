Vilems - vilems.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 26.04.2017 (18:00)
Цитата:
Vilems - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше.
Проект Vilems.COM - это функционирующий сайт по принципу финансовой пираммиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что Вам нужно сделать депозит в проект и по истечению 24 часов получить выплату, всё очень просто и доступно даже новичку.
Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Ваша инвестиция будет автоматически переведена на кошелёк который Вы указали при регистрации.
Реферальные проценты переводятся автоматически и моментально, сразу после пополнения баланса Вашим рефералом.
Инвестиционные планы: 50% за 24 часа
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 30000 руб
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Реф-программа: 10%
Оплата: Payeer
Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да
Name Server: NS1.GUARD-HOST.NET
Name Server: NS2.GUARD-HOST.NET
Вклад:
Дата операции: 26 Апр 2017 17:54
ID операции: 346719972
Тип операции: перевод
Магазин: vilems.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p