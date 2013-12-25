Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Vilems - vilems.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,042
Благодарностей: 696
Записей в блоге: 4
УГ: 15
КП: 0.232
подарки
Vilems - vilems.com
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 26.04.2017 (18:00)




Цитата:
Vilems - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше.

Проект Vilems.COM - это функционирующий сайт по принципу финансовой пираммиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Суть программы проста и заключается в том, что Вам нужно сделать депозит в проект и по истечению 24 часов получить выплату, всё очень просто и доступно даже новичку.

Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Ваша инвестиция будет автоматически переведена на кошелёк который Вы указали при регистрации.
Реферальные проценты переводятся автоматически и моментально, сразу после пополнения баланса Вашим рефералом.



Инвестиционные планы: 50% за 24 часа
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 30000 руб

___________________________

Реф-программа: 10%
Оплата: Payeer
Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да



Name Server: NS1.GUARD-HOST.NET
Name Server: NS2.GUARD-HOST.NET





Вклад:

Дата операции: 26 Апр 2017 17:54
ID операции: 346719972
Тип операции: перевод
Магазин: vilems.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p




__________________
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