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Объем кредитования российской экономики банками снизился в 1 квартале на 2.1%

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Объем кредитования российской экономики банками снизился в 1 квартале на 2.1%


Для развития любой экономики нужны деньги. И чем тяжелее экономическая ситуация в стране, тем больше требуется денежных средств.

Одним из локомотивов экономического развития являются доступные кредиты предприятиям, так как деньги вливаются в экономику, создают прибавочный продукт, рабочие места, а следовательно способствуют развитию потребительского спроса у населения.

Согласно отчета Центробанка, в 1 квартале 2017 года отмечалось падение общего объема кредитования. И больше всего пострадал от этого бизнес. Объем кредитования нефинансовых организаций упал на 3.1%, в то время как кредиты частным лицам возросли на 0.6%.

Центробанк данную сложившуюся ситуацию связывает с тяжелым положением самих банков. Во многих банках упали показатели по активам. В такой тяжелой ситуации банки сами вынуждены затянуть пояса и ужесточить требования к заемщикам (особенно к юридическим лицам), что, в свою очередь, не может негативно отразится на экономическом росте.

Увеличение кредитования частных лиц преимущественно связано с ростом ипотеки. Так в 1 квартале ипотечное кредитование увеличилось на 0.7%.

Тем временем, самыми большими неплательщиками являются юридические лица. Объем просроченной задолженности по корпоративным клиентам в 1 квартале 2017 года возрос на 10%, что косвенно говорит о тяжелой ситуации, сложившейся в российском бизнесе. Рост задолженности по частным лицам составил 2.8%.

Совокупный объем кредитов в экономике в марте 2017 года составил 40 триллионов рублей. Это на 6.6% ниже, чем годом ранее.

Общая ситуация: банки сокращают объемы кредитования, особенно юридических лиц, просроченная задолженность растет (особенно среди юридических лиц). И если раньше при получении кредитов ценилась хорошая кредитная история, то сейчас банки все больше обращают внимание на молодых людей до 25 лет, у которых вообще нет кредитной истории, так как у более старшего населения кредитная история заметно испорчена.

По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...cb-rf-10019520

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5900b29f557ef
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:52.
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