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Стартап Lemoncat привлек € 6 млн для онлайн-сервиса общественного питания

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Стартап Lemoncat привлек € 6 млн для онлайн-сервиса общественного питания

Стартап Lemoncat, расположенный в Берлине (Германия), привлек € 6 млн финансирования в раунде B для своего онлайн-сервиса общественного питания.
Инвестиции предоставил Northzone, а также уже существующие инвесторы. Компания за все свое время существования привлекла € 9 млн инвестиций, которые хочет использовать для укрепления своих позиций на рынке общественного питания в Германии.


Основанная 1 января 2016 года под руководством Дорина Хубера (сейчас генеральный директор), Lemoncat специализируется на общественном питании для компаний и бизнес-клиентов и на сегодняшний день сотрудничает с более 400 предприятиями общественного питания в более чем 80 городах Германии (Берлин, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен и т.д).


Lemoncat работает только с теми продуктами питания, которые отвечают всем стандартам качества. В частности оборудование на котором готовится и большой ассортимент в меню.
Также стоит отметить две фишки компании:
  • Lemoncat заверяет, что у них самая дешевое меню в Германии. Если клиент нашел дешевле, то компания возвращает ему разницу
  • Есть возможность бесплатной отмены заказа за 48 часов до начала мероприятия.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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