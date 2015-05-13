Стартап Lemoncat привлек € 6 млн для онлайн-сервиса общественного питания

Стартап Lemoncat, расположенный в Берлине (Германия), привлек € 6 млн финансирования в раунде B для своего онлайн-сервиса общественного питания.
Инвестиции предоставил Northzone, а также уже существующие инвесторы. Компания за все свое время существования привлекла € 9 млн инвестиций, которые хочет использовать для укрепления своих позиций на рынке общественного питания в Германии.
Основанная 1 января 2016 года под руководством Дорина Хубера (сейчас генеральный директор), Lemoncat специализируется на общественном питании для компаний и бизнес-клиентов и на сегодняшний день сотрудничает с более 400 предприятиями общественного питания в более чем 80 городах Германии (Берлин, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен и т.д).
Lemoncat работает только с теми продуктами питания, которые отвечают всем стандартам качества. В частности оборудование на котором готовится и большой ассортимент в меню.
Также стоит отметить две фишки компании:
Перевод специально для MMGP.RU
- Lemoncat заверяет, что у них самая дешевое меню в Германии. Если клиент нашел дешевле, то компания возвращает ему разницу
- Есть возможность бесплатной отмены заказа за 48 часов до начала мероприятия.