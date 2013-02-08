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Китай спустил на воду свой второй авианосец

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Старый Сегодня, 18:27
#1
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Китай спустил на воду свой второй авианосец
В Китае спущен на воду второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии. Торжественная церемония прошла в порту Далянь, передает агентство Синьхуа.
Корабль был построен по проекту 001A. Он будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.
Как известно, сейчас на вооружении у Китая состоит один авианосец – Ляонин. Он был достроен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера Варяг, купленного у Украины в конце 1990-х годов.
Проект 001A строился по принципу Ляонина, однако при этом имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов.
Помимо этого, Китай ведет строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект.
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dbchange на форуме  
Старый Сегодня, 18:41
#2
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Re: Китай спустил на воду свой второй авианосец
Китайцы все копируют и не боятся патентных тяжб, и название Ляонин созвучно с одним из наших вождей.
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axiomist вне форума  
Старый Сегодня, 19:06
#3
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Re: Китай спустил на воду свой второй авианосец
2й авианосец и не один из них не дымит, почему бы это
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