Рейтинги Правительства и ГосДумы России продолжают падать

В то время как рейтинг Президента России стабильно остается на высоком уровне, рейтинги Правительства России, Государственной Думы и Партии "Россия" продолжают падать уже на протяжении длительного времени.
В России сложилась достаточно уникальная ситуация. Люди верят и одобряют деятельность Президента на протяжении долгого времени, но при этом не верят ни Правительству, ни Государственной Думе, хотя сами депутатов и выбирают.
По данным опросов Президенту доверяет более 80% россиян.
Больше всего простой народ не верит депутатам, что достаточно странно, так как депутаты выбираются народом. Получается ситуация, когда люди выбирают того, кому не верят, или большинство депутатов не выполняет своих обещаний. В общем по данным опросов населения, проведенным "Левада-Центр" 62% опрошенных не верят депутатам.
С правительством России сложилась достаточно уникальная ситуация. На протяжении 10 лет вподряд народ доверял работе правительства, однако в последние годы уровень доверия правительству начал стремительно падать. Больше всего Правительству доверяли в 2009 году - 76% россиян, когда Правительство возглавлял Путин В.В. С приходом Медведева уровень доверия упал, однако в 2014 году опять поднялся до 71%. После этого уровень доверия стал стремительно падать. На август 2015 года правительству доверяло уже 61%. В августе 2016 года впервые за 10 лет большинство россиян стало недовольно политикой правительства. Уровень доверия упал до 48%, в то время как недовольных политикой правительства было 51% (1% воздержался). После этого уровень доверия продолжал падать.
Не укрепили доверие и скандалы с недвижимостью Медведева, а также некоторые его публичные высказывания (Денег нет, но вы держитесь).
На данный момент по сведениям Ливада-Центра только 3% россиян считает, что абсолютно доверяет политике Правительства, в то время как 18% россиян выступает "определенно за отставку Медведева".
Сам Медведев сказал, что подобные опросы населения заказные и политически ангажированные.
В администрации Президента сказали, что очень внимательно относятся к результатам социальных опросов населения, но с "определенными допусками". Низкий уровень доверия Правительству и Государственной Думе администрация президента объясняет "сложностью работы".
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...vki-1001951577
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...uma-1001378929
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