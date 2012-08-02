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Количество активных пользователей Instagram превысило отметку 700 млн

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Имя: Александр
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Количество активных пользователей Instagram превысило отметку 700 млн
За последние два года Instagram удвоил базу активных пользователей до 700 миллионов благодаря новой функции «истории», регистрации с компьютера и улучшением поддержки недорогих Android устройств.



Темпы роста социальной сети постоянно увеличиваются. За последние четыре месяца количество активных пользователей увеличилось на 100 миллионов. Для роста с 500 до 600 млн пользователей платформе понадобилось шесть месяцев, а с 600 до 700 млн — 4 месяца. Вот временная статистика, показывающая сколько времени потребовалось Instagram для наращивания каждых 100 миллионов пользователей:
  • 6 октября 2010 года - запуск
  • 26 февраля 2013 года - 100 миллионов - 28 месяцев
  • 25 марта 2014 года - 200 миллионов - 13 месяцев
  • 10 декабря 2014 года - 300 миллионов - 9 месяцев
  • 22 сентября 2015 года - 400 миллионов - 9 месяцев
  • 21 июня 2016 года - 500 миллионов - 9 месяцев
  • 15 декабря 2016 года - 600 миллионов - 6 месяцев
  • 26 апреля 2017 года - 700 миллионов - 4 месяца

Для справки, теперь Instagram более чем в два раза больше Twitter. Вскоре платформа может присоединиться к другим ресурсам Facebook, имеющим более млрд пользователей, поскольку у WhatsApp и Messenger 1,2 млрд пользователей, а у Facebook - 1,8 млрд.

У представителя компании спросили, помог ли запуск скопированной функции «Истории» увеличить клиентскую базу. Пресс-секретарь компании ответил: «Да, это повлияло на рост и удержание пользователей». Функцией Instagram Stories ежедневно пользуются 200 миллионов людей, в то время как Snap — 161 миллион. Объединенной системой постоянных и однодневных сообщений Instagram Direct, которая также скопирована со Snapchat, пользуются 375 миллионов пользователей в месяц.



Прогресс достигается за счет роста Snapchat, который снизился на 82% с тех пор, как Instagram запустил скопированную функцию Stories в августе. В то время как Snap уходит с внешних рынков с более низкими рекламными рейтингами, Instagram продолжает расширять своё влияние на международной арене. «Развивающиеся рынка всегда были важны для Instagram, - говорит пресс-секретарь. – США — самый большой рынок для приложения. Но Бразилия давно стала страной №2(45 миллионов пользователей). Наряду с Великобританией и Японией, в список крупных рынков компании вошли Индонезия, Индия и Турция. 80% пользователей платформы Instagram находятся за пределами США».
Instagram разрабатывает специальные продукты для тех пользователей, которые не могут оплатить тарифы по передаче данных и имеют плохое подключение. Недавно компания представила автономный режим для Android, и сообщила, что работает над тем, чтобы уменьшить размер файла приложения до минимальных размеров.

«Рост обусловлен целым рядом факторов. В том числе улучшением способности лучше связывать людей с друзьями в Instagram, - сказал представитель компании. – Мы также предприняли шаги для упрощения и улучшения процесса регистрации, что помогло привлечь новых пользователей со всего мира».




С такой активной аудиторией Instagram привлекает лучшие бренды. В приложении теперь насчитывается более 1 миллиона активных рекламодателей, по сравнению с 500 000 в сентябре. И теперь для них будет представлено больше данных и гибкости.

Это уникальный случай, когда социальная сеть остается такой же крутой после 6,5 лет работы. Даже материнская компания Facebook спустя такой срок начала «устаревать». Но, поддерживая корни визуальной коммуникации и приспосабливаясь к новым тенденциям, Instagram сумел сохранить себе место на вершине.

Перевод специально для mmgp.ru
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