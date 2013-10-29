Почему Эфириум Классик устанавливает новые рекорды

Цена Ether Classic на этой неделе побила все свои рекорды и достигла нового максимума, удивив трейдеров превысив все прошлые показатели в несколько раз.
По данным CoinMarketCap, вчера в 12:00 UTC криптовалюта, на которой работает альтернативная платформа программного обеспечения ethereum classic, достигла отметки в $4.11. Эта цена на 16% выше, нежели предыдущий максимум, зафиксированный в 2016 году.
Хотя сегодня валюта и опустилась немного до уровня в $4.02, эти показатели все еще выше предыдущих.
Еthereum classic была создана в прошлом июле после хард-форка платформы ethereum и является продолжением блокчейна, над которым команда разработчиков отказалась работать. Но валюта привлекла внимание новых исполнителей и майнеров, и в результате сообщество позже создало план развития, целью которого является дифференциация программного обеспечения.
В настоящее время ethereum classic является шестой криптовалютой по величине рыночной капитализации.
Разные точки зрения
Аналитики, похоже, не сильно хотят объяснять, почему криптовалюта показывает такие результаты, учитывая отсутствие развития проекта в последнее время.
По словам Тима Эннекинга, председателя Crypto Asset Management, ether classic может быть поддержан трейдерами, которые в ожидании роста цен до запуска возможного инвестиционного механизма сфокусировались на криптовалюте.
Он также отметил прогресс, достигнутый в предложении Digital Currency Group (DCG), дочерней компании Grayscale Investments (Ethereum (ETC) Investment Trust, представленный в январе), предоставить институциональным инвесторам полную информацию о новых активах.
Джейкоб Элиософф, алгоритмический трейдер, отразил эту оценку, заявив, что покупка валюты была, скорее всего, совершена в ожидании «прорыва» после материализации фонда.
Другие же наблюдатели заметили приостановившийся рост неликвидности, которая определяет более мелкие рынки криптовалюты, заявив, что это могло быть спровоцировано прихотями некоторых крупных трейдеров.
Тем не менее, хотя ответ нам неизвестен, прибавить веса к росту ether classic может тот факт, что валюта достигла нового рекорда на фоне честных объемов, таким образом, суточный оборот составил $46.7 млн. Данные предоставлены CoinMarketCaр.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность