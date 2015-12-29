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Миллиардеры инвестируют в летательные аппараты. Основатель Google в дирижабль

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Миллиардеры инвестируют в летательные аппараты. Основатель Google в дирижабль


Президент Google Inc выходец из Москвы инвестирует в засекреченное строительство гигантского дирижабля

Для не стандартного проекта, Сергей Брин взял в управление строительством экс-директора NASA Ames. Разработчик и основатель Google Inc вкладывает свои средства (которые по версии Форбс составляют почти 40 млрд долларов США) в строительство дирижабля - гиганта. Такой информацией поделились 4 анонимных источника приближенных к Сергею Брину.

По их информации разработка и строительство ведется в засекреченном ангаре №2 в центре исследований NASA Ames, что географически находится в Кремниевой долине (Штата Калифорния). Однако пока остается загадкой цель такого проекта, личное ли желание миллиардера или бизнес стартап станет известно позже.

Отвечая на вопросы американских СМИ Брин заявил, что не готов общаться на эту тему, извинился и сказал, что ему сказать нечего. Из тех же источников стало известно, что Брин долгое время увлекается дирижаблями. Первое знакомство с ними у него случилось при посещении Ames. А это было не сложно так как их офис находится не далеко от главного офиса Google Alphabet Inc

Вдохновил идеей Брина гигантский дирижабль Macon, который был создан для ВМФ США еще в 1930 году. Последние три года Брин просто бредит идеей создания Дирижабля

Фото дирижабля Macon


По пути и Брина идут и другие миллиардеры. Ларри Пейдж, второй разработчик и основатель Google так же инвестирует в два засекреченных проекта. Оба проекта направлены на строительство летательных аппаратов. Один стартап имеет имя Kitty Hawk, а второй Zee.Aero

Видео летательного аппарата проекта Kitty Hawk опубликованное два дня назад. Стоит отметить, что выглядит это просто сногсшибательно!


Уникальность: 100.00%
По материалам : forbes.ru
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Метки
google, инвестиции, стартап
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