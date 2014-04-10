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Беларусь получила 300 млн долларов от ЕФСР

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Беларусь получила 300 млн долларов от ЕФСР
Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средства в размере 300 млн долларов поступили в республиканский бюджет 26 апреля, сообщила пресс-служба Минфина.

Эти деньги Беларусь рассчитывала получить еще осенью прошлого года.
Согласно кредитной программе, третий транш кредита Беларусь могла получить в случае, если будет утверждена стратегия о реформировании сектора госпредприятий, а правительство примет решение о соцзащите уязвимых слоев населения и повысит пособие по безработице.
Как сообщалось, белорусские власти весной 2016 года подписали кредитную программу о получении из Евразийского фонда стабилизации и развития кредита на 2 млрд долларов, который предоставляется семью траншами. Для получения траншей белорусские власти должны реализовать комплекс мер по реформированию экономики.
Первые два транша евразийского кредита Беларусь получила ранее — 500 млн долларов в марте 2016 года, 300 млн долларов — в июле.
Белорусские аналитики считают, что задержка с выделением траншей евразийского кредита была следствием нефтегазового спора между Москвой и Минском.

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