Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,143 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple хочет, чтобы дети встречались и отдыхали в магазинах компании

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:10
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 583
Благодарностей: 140
УГ: 5
КП: 0.174
подарки
Apple хочет, чтобы дети встречались и отдыхали в магазинах компании
Если вы закончили учебный день в школе и хотите пообщаться с друзьями, прежде чем пойти домой, куда пойти? В США существует бесконечный выбор различных заведений, кафе, столовых, кинотеатров, магазинов комиксов и книг. Но Анджела Арендтс, глава отдела розничных продаж Apple, хочет, чтобы выбор упал на магазин Apple.



Apple начала обновлять внешний вид торговых точек по всему миру, уделяя особенное внимание ребрендингу «Genius Bar» в «Genius Grove» и добавляя везде листву. Об этом сегодня утром рассказала Арендтс в интервью CBS. Она считает, что совершенная работа будет успешной, когда «поколение Z» (так называемое поколение, стоящее за столь же аморфными миллинеалами), будет принимать решение по собственному желанию болтаться в магазинах Apple. Как сообщает CBS: «Многие крупные онлайн-компании заявляют об открытии магазинов. Amazon инвестирует в магазины. Google поступает также… Starbucks в той же лодке».

«Главная задача — стать местом для сбора, не так ли? Встретимся в Starbucks, - сказала Арендтс. – Я буду уверенна в том, что мы на правильном пути, когда поколение Z скажет:«Встретимся в Apple. Видел, что там сегодня происходит?»».

Уже сейчас много людей посещают около 500 магазинов Apple по причинам, не связанным с покупкой нового iPhone или Mac. Магазины функционируют как интернет-кафе для туристов и людей без доступа в интернет. Любой желающий может проверять электронную почту или читать новости на красивых компьютерах с алюминиевым покрытием. Но захотеть остаться в магазине Apple и общаться с друзьями — это другое дело. Успех Starbucks заключается в том, что компания продает кофе, имеет удобные диваны, идеально подходящие для развлечений. В обновленных магазинах Apple, по-видимому, будут деревянные ящики и определенно не будет кофе. В магазинах вряд ли будет ванная комната, которая обычно нужна в местах, где люди проводят длительные встречи.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 17:24
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,015
Благодарностей: 150
УГ: 0
КП: 0.119
Re: Apple хочет, чтобы дети встречались и отдыхали в магазинах компании
Кажется уже совсем перебор, все же магазин электроники не самый лучший выбор для время провождения, кофейня или кафешка как минимум лучше оборудована.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
zarga вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
МВФ хочет, чтобы Украина три года не повышала социальные стандарты Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.02.2017 19:33
Apple хочет инвестировать $1 миллиард в тех фонд принадлежащий SoftBank TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.12.2016 18:39
Встречались ли вам честные хайпы? supspec Псевдоинвестиции: общий форум 282 09.09.2016 11:30
Samsung хочет выпустить гибкий смарт-браслет быстрее, чем Apple bizneser Новости технологий и интернета 3 17.08.2016 00:24
Apple хочет уничтожить рынок кредиток Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 17 11.10.2014 17:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар monhyip
Filusgroup - filusgroup.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар МОЛ
Кабмин предложил уточнить порядок переводов в страны с ограничениями платежных систем
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Не Важно 240409387
срочно нужен займ 1,5 млн рублей на 2 года ... возвращаю 2,3 млн...риск сведен к нулю
От Не Важно 240409387 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт AMB:9865 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар ANDERZEK
mackmarketmoney-mackmarketmoney.com
От ANDERZEK в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Accept2016
С самого начала
От Accept2016 в разделе «Дневник манимейкера»
.     
Пользователей
409,143
Тем
466,792
Сообщений
11,521,913

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube