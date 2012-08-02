Apple хочет, чтобы дети встречались и отдыхали в магазинах компании

Если вы закончили учебный день в школе и хотите пообщаться с друзьями, прежде чем пойти домой, куда пойти? В США существует бесконечный выбор различных заведений, кафе, столовых, кинотеатров, магазинов комиксов и книг. Но Анджела Арендтс, глава отдела розничных продаж Apple, хочет, чтобы выбор упал на магазин Apple.
Apple начала обновлять внешний вид торговых точек по всему миру, уделяя особенное внимание ребрендингу «Genius Bar» в «Genius Grove» и добавляя везде листву. Об этом сегодня утром рассказала Арендтс в интервью CBS. Она считает, что совершенная работа будет успешной, когда «поколение Z» (так называемое поколение, стоящее за столь же аморфными миллинеалами), будет принимать решение по собственному желанию болтаться в магазинах Apple. Как сообщает CBS: «Многие крупные онлайн-компании заявляют об открытии магазинов. Amazon инвестирует в магазины. Google поступает также… Starbucks в той же лодке».
«Главная задача — стать местом для сбора, не так ли? Встретимся в Starbucks, - сказала Арендтс. – Я буду уверенна в том, что мы на правильном пути, когда поколение Z скажет:«Встретимся в Apple. Видел, что там сегодня происходит?»».
Уже сейчас много людей посещают около 500 магазинов Apple по причинам, не связанным с покупкой нового iPhone или Mac. Магазины функционируют как интернет-кафе для туристов и людей без доступа в интернет. Любой желающий может проверять электронную почту или читать новости на красивых компьютерах с алюминиевым покрытием. Но захотеть остаться в магазине Apple и общаться с друзьями — это другое дело. Успех Starbucks заключается в том, что компания продает кофе, имеет удобные диваны, идеально подходящие для развлечений. В обновленных магазинах Apple, по-видимому, будут деревянные ящики и определенно не будет кофе. В магазинах вряд ли будет ванная комната, которая обычно нужна в местах, где люди проводят длительные встречи.
Перевод специально для mmgp.ru