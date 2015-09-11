Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,143 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Подвержены ли сезонности валютные рынки?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:02
#1
Форекс-блогер
 
Аватар realnotstory
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 935
Благодарностей: 236
УГ: 40
Записей в FX-блоге: 112
Подписок: 1
КП: 0.124
подарки
Подвержены ли сезонности валютные рынки?
Заканчивается апрель, в мае опять будет обсуждаться избитая тема на биржевых рынках – «Sell and go away». Аналитики преподают падение биржевых активов в мае, как известный факт, надувшийся пузырь в фондовых индексах США послужит дополнительным стимулом подобных обсуждений – трейдеры ждут коррекцию.

Кроме мая, выделяют сезонный рост ценных бумаг и фьючерсов, с декабря по январь, именуемый как «рождественское ралли». Фактору сезонности подвержены товарные рынки, падающие на «новом урожае» и растущие в зимние месяцы. В то же время, вместе с ними растут цены на энергоносители.

Движение валютных пар, по сути, это сравнение относительной силы двух экономик, помноженное на корреляционный коэффициент состояния макроэкономических показателей развитых стран (США и Еврозоны), приведенное к общемировым тенденциям.

Влияет ли сезонность на локальные тренды валютных пар в течение года?


Я задался этим вопросом, вспоминая Ларри Вильямса. В авторских трудах, он предоставил многолетние исследования сезонности, определив простую тактику: покупка различных инструментов в начале месяца или в конце, с закрытием сделки оп окончанию тридцатидневного периода.
На тестах, прибыльность календарных систем Вильямса достигала 75% - возможно ли повторить результат великого трейдера на Форекс?

Как составить «сезонную стратегию»?


Я принял для себя «негласную точку» разделения исторических котировок финансовых рынков – до кризиса 2008 года и после.

На примере пары EUR/USD в восьмилетнем периоде нового века (с 2000 по 2008 год включительно) прослеживается следующая сезонность:



На диаграмме присутствую два цвета – синий показывает превалирующее движение (наиболее частый тренд в течение месяца) на восьмилетнем участке, вычисленный в среднем значении пипсов; красный цвет указывает на максимальное противоположное отклонение. Такой подход применен мной, чтобы вычислить размер «универсального стопа».

Трейдер стартовавший с точки 2009 года, основываясь на тестах восьмилетней сезонности, торгуя по направлению наиболее совпадающих ежемесячных трендов, приняв за начало, первый день месяца, получил удивительные 1200 прибыли в месяц и сокрушительные минус 600 пипсов в конце года.



Данный тест показательный в том плане, что кризисные явления меняют закономерность циклов трендов. Попытка построить стратегию наталкивается на высокие затраты на стопы, не оправдываемые текущей прибылью.



Если «поработать» со стопом применив ванильные опционы биржи CME или долгосрочные валютные опционы, финансовый результат не улучшить. В первом случае, среднестатистические прибыли «угаданных» движений не покроют стоимость ванильного опциона, количество прибыльных месяцев, не выведет большую часть из 12 бинарных опционов в плюс.

Приглашаю Вас коллеги к полемике – «Как правильно предсказать будущий тренд, с помощью параметра сезонность?

Как правильно вычислить сезонность и есть ли смысл ее вычислять?

Как вообще правильно обозначить циклы рынка?

___________________________________________
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Мой блог о рынке Форекс
realnotstory на форуме  
Ответить
Метки
стратегии торговли, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ноды Ethereum могут быть подвержены атаке Анна Чернобай Ethereum 0 19.09.2016 13:53
Влияние референдума в Великобритании на валютные рынки Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.06.2016 11:13
Интернет-зависимость нового уровня: подвержены мы все kovga Новости технологий и интернета 17 23.11.2015 18:39
Валютные рынки мира будут работать по единому кодексу moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.09.2015 22:25
Валютные ипотечные заемщики МКБ требуют, чтобы банк разделил с ними валютные риски ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 1 11.09.2015 20:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Villa1981
Банкиры против антитеррористического законопроекта
От Villa1981 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moremiya
telexfree.com-предоставлю рефбек 80%
От moremiya в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар SQMonitor
Gelio Fund - geliofund.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-Bitcoin" - 13 этап ($100 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Holy Devil
Webmoney и Share-it!
От Holy Devil в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
409,143
Тем
466,792
Сообщений
11,521,912

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube