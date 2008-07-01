Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Federated - federated-tech.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Federated - federated-tech.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 26.04.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
FEDERATED - это надежный, перспективный ресурс, в основе которого лежат совершенно иные маркетинговые стратегии и задачи. Наша компания занимается проектированием и постройкой жилых домов.

Снятие процентов доступно в любое время, а снятие основного депозита возможно только через сутки после его оплаты.
Инвест планы:

4-8% в день (ежесекундное начисление)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 4%
CУММА 10 - 100$
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%
ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 5%
CУММА 101 - 500$
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%
ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 7%
CУММА 501 - 1 000$
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%
ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 8%
CУММА 1001 - 10 000$
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%
ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ

депозит:

26.04.17 13:53 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14106066 from U1294xxx. Batch: 174055014. Memo: Shopping Cart Payment. Payment from the user all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 10000$
Реферальские: 9% 4%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +

Name Server: dns1.namecheaphosting.com
Name Server: dns2.namecheaphosting.com

Registrar NAMECHEAP INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-04-24 - Expires on 2018-04-24 - Updated on 2017-04-24
Name Server(s) DNS1.NAMECHEAPHOSTING.COM (has 383,467 domains)
DNS2.NAMECHEAPHOSTING.COM (has 383,467 domains)

IP Address 37.61.233.215 - 214 other sites hosted on this server

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Старый Сегодня, 17:01
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 18,922
Благодарностей: 10,933
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Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ
отлично! будет чем заняцца глухими зимними вечерами!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:07
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,423
Благодарностей: 4,895
Записей в блоге: 3
УГ: 19
КП: 0.136
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награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
отлично! будет чем заняцца глухими зимними вечерами!
в чём шутеечка?
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Старый Сегодня, 17:08
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,922
Благодарностей: 10,933
УГ: 15
КП: 0.031
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Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
Особенности: SSL +
это да, ссл на год из камода.. а вот остальное... хост - так себе, скрипт неизвесный, план непонятный... деп там можно вывести или как всегда?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
в чём шутеечка?
он нам будет денежки на счет щелкать, а мы будем на это пялицца, как на огонь в камине

добавлено через 15 минут
Цитата:
17. Проценты могут быть удалены только после дня тоже?
Нет. Удаление процентов доступных в любое время, и удаление основного депозита только один день после депозита.
чукча нерусский... вот как это понимать?

и что там на фотке - нью-йорк с втц? админ чо, в коме был 20 лет?

и платежки яндекса, сбера и альфы сразу выдают чистокровного амера

добавлено через 20 минут
а, там же русский текст есть - тогда извиняюсь
Цитата:
17. Проценты можно снимать тоже только после суток?

Нет. Снятие процентов доступно в любое время, а снятие основного депозита возможно только через сутки после его оплаты.
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:30
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 224
Благодарностей: 24
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Federated - federated-tech.com
Даю проекту 5 дней с такими планами и возвратом депозита!!!
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Старый Сегодня, 17:31
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,922
Благодарностей: 10,933
УГ: 15
КП: 0.031
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Re: Federated - federated-tech.com
ну, это уже лучше... комиссии нет, мульты (не под себя) разрешены, минималка 2 цента - да, так уже веселее
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:31
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 330
Благодарностей: 28
УГ: 10
КП: 0.000
Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
деп там можно вывести или как всегда
Типа так

Цитата:
Депозит не ограничен сроком. Как только Вы внесете деньги - Ваш депозит автоматически замораживается системой на сутки. По истечении 24 ч. ваш вклад будет разморожен, и вы сможете завершить его в любое время , средства будут возвращены на Ваш основной баланс.
А как на самом деле - хз

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Ruslan-Invest Посмотреть сообщение
Даю проекту 5 дней
Такие вопросы поднимать не стоит... похоже на ставки (Правила форума)
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Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:34
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,922
Благодарностей: 10,933
УГ: 15
КП: 0.031
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Re: Federated - federated-tech.com
laska2006, да, разобрался - копилка вобщем
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:42
#9
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 387
Благодарностей: 96
УГ: 204
КП: 0.000
Re: Federated - federated-tech.com
Advcash добавляют вручную, мерчанта нет, нужно просто на счет перечислять
Заявленных в футере Сбербанка, Альфабанка и т.п. вообще нет. В чём прикол был их логотипы вывешивать?
Вывода на биткоины нет, а ввод есть. Т.е. вывода вообще не предусматривается?
Цитата:
Не проверено, 0 Trust Score point(s)
Ну, удачи инвесторам.
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Как развидеть мои посты.
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Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 17:45.
WOH на форуме  
Старый Сегодня, 17:47
#10
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,922
Благодарностей: 10,933
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: Federated - federated-tech.com
стату нарисовал, канеш, от души - как палитра не треснула?
Цитата:

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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 17:49
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 50
Благодарностей: 11
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
laska2006, да, разобрался - копилка вобщем
Угу. Самая натуральная копилка.
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Sheerdy вне форума  
Старый Сегодня, 17:56
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 224
Благодарностей: 24
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Federated - federated-tech.com
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Такие вопросы поднимать не стоит... похоже на ставки (Правила форума)
Нужно было написать, приду через 5 дней и посмотрю как тут дела
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