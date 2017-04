all-hyips Топ Мастер

Federated - federated-tech.com



старт 26.04.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash



языки: RU EN







Описание:



Цитата: FEDERATED - это надежный, перспективный ресурс, в основе которого лежат совершенно иные маркетинговые стратегии и задачи. Наша компания занимается проектированием и постройкой жилых домов.



Снятие процентов доступно в любое время, а снятие основного депозита возможно только через сутки после его оплаты. Инвест планы:



4-8% в день (ежесекундное начисление)



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 4%

CУММА 10 - 100$

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%

ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 5%

CУММА 101 - 500$

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%

ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 7%

CУММА 501 - 1 000$

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%

ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ 8%

CУММА 1001 - 10 000$

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 9-4%

ПОСЕКУНДНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ





депозит:



26.04.17 13:53 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14106066 from U1294xxx. Batch: 174055014. Memo: Shopping Cart Payment. Payment from the user all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 10000$

Реферальские: 9% 4%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Other

Особенности: SSL +



Name Server: dns1.namecheaphosting.com

Name Server: dns2.namecheaphosting.com



Registrar NAMECHEAP INC.

Registrar Status clientTransferProhibited

Dates Created on 2017-04-24 - Expires on 2018-04-24 - Updated on 2017-04-24

Name Server(s) DNS1.NAMECHEAPHOSTING.COM (has 383,467 domains)

DNS2.NAMECHEAPHOSTING.COM (has 383,467 domains)



IP Address 37.61.233.215 - 214 other sites hosted on this server



