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"Жемчужное ожерелье" Китая

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#1
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"Жемчужное ожерелье" Китая


"Жемчужным ожерельем" называют аналитики оборудованные Китаем морские терминалы на побережье таких государств, как Пакистан, Бангладеш, Мьянма и Шри-Ланка.

Примером может служить маленькая и сонная деревушка в Пакистане - Гвадар. За последние годы она на столько изменилась, что её больше не узнать. Здесь совсем недавно китайские рабочие окончили строительство второй очереди глубокого порта. Были построены несколько крупных терминалов и причалов. А глубина гавани была увеличена до 14,5 метров. Но на достигнутом китайцы останавливаться не собираются, так как в проекте увеличить глубину до 20 метров.

В середине осени прошлого года, новый пакистанский порт принял первое грузовое судно. А рядом с деревушкой появился небольшой китайский городок, со своими столовыми и караоке-барами.

Представители китайских компаний с гордостью рассказали журналистам о проведённой колонне из 60 контейнеров по маршруту Кашгара - Гвадара. После чего контейнеры были погружены на транспортный корабль и отправлены в порты Северной Африки. До этого, грузы поставлялись морем, через Южно-Китайское море и Индийский океан. Ходят слухи, которые не подтверждены китайской стороной, что, не смотря на усиленную охрану колонны, она была атакована в Белуджистане местными повстанцами. С того времени, все торговые сухопутные маршруты для китайцев охраняет специальный 12-ти тысячный корпус полиции из Пакистана. Можно сказать, что теперь деревенька Гвадар превратилась в военную зону, со строгой проверкой транспорта, и с размещением военнослужащих в рядом находящихся лагерях.

Но повстанцы из Белуджистана атакуют китайских рабочих и в других регионах Пакистана. Делается это для того, чтобы выгнать иностранных инвесторов.



Но Китай это не пугает. Как стало известно, в сторону деревеньки Гвадар уже направляется разобранная угольная электростанция, а так же строительная техника для возведения международного аэропорта. Уже строятся профессиональные училища для местных детей.

И в тот момент, когда китайцы вошли с инвестициями в Пакистан, в деревне Гвадар начался самый настоящий бум, связанный с недвижимостью.

Параллельно с этим Китай начинает строить военно-морскую базу в Джибути, это маленькая африканская страна, живущая за счёт перевалки морских грузов. Строится китайская база рядом с американской, из-за чего Пентагон высказывает большую обеспокоенность местным властям. Но китайцы заявляют, что строится база для защиты морских сообщений от международных пиратов.



В октябре прошлого года из столицы Эфиопии до Джибути была открыта первая электрифицированная транснациональная железная дорога в Африке. Строительство дороги оплатили частные китайские инвесторы.

Специально для mmgp.ru
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