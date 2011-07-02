Drum13 Мастер

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"Жемчужное ожерелье" Китая



"Жемчужным ожерельем" называют аналитики оборудованные Китаем морские терминалы на побережье таких государств, как Пакистан, Бангладеш, Мьянма и Шри-Ланка.



Примером может служить маленькая и сонная деревушка в Пакистане - Гвадар. За последние годы она на столько изменилась, что её больше не узнать. Здесь совсем недавно китайские рабочие окончили строительство второй очереди глубокого порта. Были построены несколько крупных терминалов и причалов. А глубина гавани была увеличена до 14,5 метров. Но на достигнутом китайцы останавливаться не собираются, так как в проекте увеличить глубину до 20 метров.



В середине осени прошлого года, новый пакистанский порт принял первое грузовое судно. А рядом с деревушкой появился небольшой китайский городок, со своими столовыми и караоке-барами.



Представители китайских компаний с гордостью рассказали журналистам о проведённой колонне из 60 контейнеров по маршруту Кашгара - Гвадара. После чего контейнеры были погружены на транспортный корабль и отправлены в порты Северной Африки. До этого, грузы поставлялись морем, через Южно-Китайское море и Индийский океан. Ходят слухи, которые не подтверждены китайской стороной, что, не смотря на усиленную охрану колонны, она была атакована в Белуджистане местными повстанцами. С того времени, все торговые сухопутные маршруты для китайцев охраняет специальный 12-ти тысячный корпус полиции из Пакистана. Можно сказать, что теперь деревенька Гвадар превратилась в военную зону, со строгой проверкой транспорта, и с размещением военнослужащих в рядом находящихся лагерях.



Но повстанцы из Белуджистана атакуют китайских рабочих и в других регионах Пакистана. Делается это для того, чтобы выгнать иностранных инвесторов.







Но Китай это не пугает. Как стало известно, в сторону деревеньки Гвадар уже направляется разобранная угольная электростанция, а так же строительная техника для возведения международного аэропорта. Уже строятся профессиональные училища для местных детей.



И в тот момент, когда китайцы вошли с инвестициями в Пакистан, в деревне Гвадар начался самый настоящий бум, связанный с недвижимостью.



Параллельно с этим Китай начинает строить военно-морскую базу в Джибути, это маленькая африканская страна, живущая за счёт перевалки морских грузов. Строится китайская база рядом с американской, из-за чего Пентагон высказывает большую обеспокоенность местным властям. Но китайцы заявляют, что строится база для защиты морских сообщений от международных пиратов.







В октябре прошлого года из столицы Эфиопии до Джибути была открыта первая электрифицированная транснациональная железная дорога в Африке. Строительство дороги оплатили частные китайские инвесторы.



Специально для mmgp.ru "Жемчужным ожерельем" называют аналитики оборудованные Китаем морские терминалы на побережье таких государств, как Пакистан, Бангладеш, Мьянма и Шри-Ланка.Примером может служить маленькая и сонная деревушка в Пакистане - Гвадар. За последние годы она на столько изменилась, что её больше не узнать. Здесь совсем недавно китайские рабочие окончили строительство второй очереди глубокого порта. Были построены несколько крупных терминалов и причалов. А глубина гавани была увеличена до 14,5 метров. Но на достигнутом китайцы останавливаться не собираются, так как в проекте увеличить глубину до 20 метров.В середине осени прошлого года, новый пакистанский порт принял первое грузовое судно. А рядом с деревушкой появился небольшой китайский городок, со своими столовыми и караоке-барами.Представители китайских компаний с гордостью рассказали журналистам о проведённой колонне из 60 контейнеров по маршруту Кашгара - Гвадара. После чего контейнеры были погружены на транспортный корабль и отправлены в порты Северной Африки. До этого, грузы поставлялись морем, через Южно-Китайское море и Индийский океан. Ходят слухи, которые не подтверждены китайской стороной, что, не смотря на усиленную охрану колонны, она была атакована в Белуджистане местными повстанцами. С того времени, все торговые сухопутные маршруты для китайцев охраняет специальный 12-ти тысячный корпус полиции из Пакистана. Можно сказать, что теперь деревенька Гвадар превратилась в военную зону, со строгой проверкой транспорта, и с размещением военнослужащих в рядом находящихся лагерях.Но повстанцы из Белуджистана атакуют китайских рабочих и в других регионах Пакистана. Делается это для того, чтобы выгнать иностранных инвесторов.Но Китай это не пугает. Как стало известно, в сторону деревеньки Гвадар уже направляется разобранная угольная электростанция, а так же строительная техника для возведения международного аэропорта. Уже строятся профессиональные училища для местных детей.И в тот момент, когда китайцы вошли с инвестициями в Пакистан, в деревне Гвадар начался самый настоящий бум, связанный с недвижимостью.Параллельно с этим Китай начинает строить военно-морскую базу в Джибути, это маленькая африканская страна, живущая за счёт перевалки морских грузов. Строится китайская база рядом с американской, из-за чего Пентагон высказывает большую обеспокоенность местным властям. Но китайцы заявляют, что строится база для защиты морских сообщений от международных пиратов.В октябре прошлого года из столицы Эфиопии до Джибути была открыта первая электрифицированная транснациональная железная дорога в Африке. Строительство дороги оплатили частные китайские инвесторы.

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