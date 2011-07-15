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Как Китай уничтожает туристическую отрасль Южной Кореи

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Старый Сегодня, 16:51
#1
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Как Китай уничтожает туристическую отрасль Южной Кореи


Практичный совет для стран, желающих сохранить свою туристическую отрасль: не раздражать Китай.

Это урок Южная Корея ощутила на собственном примере. В прошлом месяце поток китайских туристов упал на 40%, по данным национальной организации туризма Кореи.

Китайские туристические группы отменили свои поездки из-за возмущения по поводу размещения американской системы противоракетной обороны в Южной Корее.

Прогноз выглядит слишком мрачным. Бронирование туров в Южную Корею со стороны китайских туристов упало на 28% во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущим годом, по данным ForwardKeys, поставщиком данных о туристической индустрии.

Китай решительно выступает против размещения системы противоракетной обороны в Южной Корее, заявив, что она угрожает безопасности и способствует нагнетанию напряженности в регионе. Правительство Южной Кореи говорит, что система предназначена для снижения угрозы от северокорейских ракет.



Южно-корейские компании, которые зависят от иностранных туристов ощущают спад активности. Из 17 миллионов человек, которые в прошлом году побывали в Южной Корее, китайских туристов было 8 миллионов и они большие транжиры.

Продажи китайским туристам за период с середины марта до середины апреля упали на 40% по сравнению с прошлым годом. На китайских туристов, как правило, приходится до 80% беспошлинных продаж.

Проблемы с китайскими туристами возникли в то время, когда путешествия среди быстро растущего среднего класса Китая по всему миру стремительно растут. Китайские туристы потратили 261 миллиарда долларов в прошлом году, по данным Всемирной туристской организации, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напряженность в отношениях между Пекином и Сеулом из-за противоракетных комплексов не спадает. Южная Корея продолжает развертывать комплексы. В ответ МИД Китая заявил, что "Китай будет настойчиво предпринимать необходимые меры для защиты своих собственных интересов".

По материалам
http://money.cnn.com/2017/04/26/news...p-toplead-intl
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5900970e932ff
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Старый Сегодня, 17:35
#2
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Re: Как Китай уничтожает туристическую отрасль Южной Кореи
Да уж.
Китайцев много - это сила
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