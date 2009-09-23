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Стартап Purse начинает тестирование предложения Extension blocks

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Стартап Purse начинает тестирование предложения Extension blocks


Группа создателей стартапа Purse заявила о старте в биткоин-сети для тестов собственного метода масштабирования - Extensoin Blocks, что в переводе означает “блоки расширения”.

В начале месяца группа опубликовала параметры своего метода в своём личном одноимённом блоге, в настоящее время биткоин-сеть для тестов даст возможность пользователям начать работу с кодом передового метода, который можно найти на GitHub.

Гендиректор Битпей Стивен Пэйр (Stephen Pair) сказал, что его организация будет оценивать техническую сторону проекта этой биткоин-сети для тестов и позитивно оценил эту идею, развитие которой напрямую будет зависеть от результатов этих тестов.

По его словам, если тщательная проверка будет положительной, то не за горами внедрение её в основную сеть.

Активные участники рассматривают блоки расширения как один из вариантов масштабирования степени передачи биткоин-сети и всеми способами привлекают других сторонников для обеспечения консенсуса между майнерами и разработчиками, несмотря на не единогласное одобрение блоков расширения.

Некоторые разработчики, такие как Люк Дашир расценивают эти методы как слишком сложные. Также Джонсон Лау, один из первых разработчиков блоков расширения, предупреждает о некоторых рисках при использовании этих методов.

Специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось upline; Сегодня в 16:31.
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