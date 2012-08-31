Разработчик BitTorrent создаст новую криптовалюту

Брэм Коэн, американский программист и разработчик BitTorrent, анонсировал создание новой криптовалюты, которая, по его словам, станет ответом на вызовы, стоящие перед биткоином. Об этом сообщает издание Torrentfreak.
По мнению создателя BitTorrent, сеть биткоина слишком расточительно расходует ресурсы. Коэн считает, что экономически эффективнее метод майнинга proof-of-capacity (POC, “подтверждение емкости”), который не требует дорогого и сверхмощного оборудования, а использует пространство на жестком диске. Подобный метод задействован в криптовалюте BURST.
В интервью изданию Брэм Коэн отметил, что его интерес к криптовалютам не является чем-то абстрактным, напротив, это направление станет его основной сферой деятельности в ближайшем будущем.
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“Я не планирую что-либо делать для биткоина. Это будет совершенно новая криптовалюта”, —
сказал Коэн.
Также, по мнению американского программиста, концепция proof-of-capacity сделает невозможной “атаку 51%” и позволит избежать централизации сети, которая, как считает Коэн, характерна для биткоина.