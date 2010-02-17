Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fish Invest - Fish-invest.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 15:48
#1
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,366
Благодарностей: 977
УГ: 0
КП: 0.012
подарки
Fish Invest - Fish-invest.org
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)

Старт проекта:26.04.2017

Проект работает на базе Telegram, также у проекта есть очень красивый сайт






О компании (взято с сайта):

Цитата:
Наверняка у многих из Вас есть дома аквариумы с различными рыбками. Но большинство из Вас вряд ли задумываются над вопросом, откуда они берутся. В большинстве стран существуют аквариумные хозяйства, где занимаются разведением рыб в искусственно созданных условиях. Но чтобы заниматься аквариумистикой, этих самых рыб сначала нужно привезти. Также в природе обитают экзотические экземпляры, которые тяжело разводить в искусственно созданных условиях. Все самые интересные и необычные рыбы живут и размножаются в среде, созданной самой природой.

Аквариумистам, магазинам, коллекционерам и обычным любителям подводного мира интересны именно такие особи.
Мы увидели и уже ощутили на себе выгоду в сфере поставок таких рыб из недосягаемых для многих мест. Благодаря прочным деловым связям, мы имеем возможность вкладывать деньги в данный вид деятельности, а именно, в оптовую поставку экзотических рыб с островов Индийского океана в страны Европы.
С точки зрения инвестирования - это прибыльный бизнес, так как стоимость одной рыбки, при доставке до конечного потребителя, увеличивается в десятки раз.

Мы приглашаем Вас присоединиться к нашей компании!
Инвестиционные условия :


Наш проект предоставляет возможность каждому инвестору получать пассивный доход ежедневно в течение 66 дней в размере 3% от суммы вклада (вклад включен в выплаты) Автоматическими выплатами!

Минимальный вклад 10$
Максимальный вклад 500$
Минимальный вывод 0.3$

Акция рыбный день:
Цитата:
Предусмотрена постоянная акция «Рыбный день»
В этот день инвестор, сделавший вклад, получает 5% от суммы вклада на свой кошелек
Выплаты по акции производятся вручную, в течение 24 Бизнес часов

С помощью данной акции мы планируем не только привлечь новых инвесторов, но и мотивировать на вклады инвесторов, уже сделавших вклад, на новые вклады (для инвесторов это отличная возможность «Разогнать депозит», для нас, постоянный ПЛАВНЫЙ приток денежных средств, тем самым мы планируем пройти трудные этапы развития)
Партнёрская программа:
Реферальное вознаграждение составляет 7% от суммы депозитов приглашенных вами партнеров

Характеристики:
Цитата:
SSL – COMODO
Защита от DDOS – GUARD HOST (Anti-DDoS PRO)
Самописный скрипт
Три вида выплат:
Цитата:
-Автоматические выплаты (3% ежедневно, на протяжение 66 дней)
-Выплаты «инстант» при выводе с баланса (реферального вознаграждения)
-Ручные выплаты по акции «Рыбный день»
Принимают платёжки:
Цитата:
PerfectMoney, Payeer , AdvCash



Наш вклад в проект (листинг):
__________________
Fairmonitor.com На сумму RCB мы начисляем 10% прибыли в месяц! СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ Наш Skype
Качественное продвижение вашего проекта. TELEGRAM BOT (@FairMonitor_Bot)
ISP - сервис № 1 для профессиональных инвесторов
FairMonitor на форуме  
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dmx1988 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:12
#2
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,370
Благодарностей: 4,766
УГ: 19
КП: 0.000
Re: Fish Invest - Fish-invest.org
Сайт красивый.
Работает только на Телеграмме, я его снес, надоел, а мог бы и сайт оставить для альтернативы.
Админ, решишь быстро, буду вкладываться.
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pilot2014 вне форума  
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dmx1988 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:17
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 1,734
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.040
подарки
Re: Fish Invest - Fish-invest.org
Мне тоже сайт понравился и наличие разных фишек также довольно оригинально плюс не шаблонная легенда. Видно, что над проектом старались.
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