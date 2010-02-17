Fish Invest - Fish-invest.org

Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)
Старт проекта:26.04.2017
Проект работает на базе Telegram, также у проекта есть очень красивый сайт
О компании (взято с сайта):
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Наверняка у многих из Вас есть дома аквариумы с различными рыбками. Но большинство из Вас вряд ли задумываются над вопросом, откуда они берутся. В большинстве стран существуют аквариумные хозяйства, где занимаются разведением рыб в искусственно созданных условиях. Но чтобы заниматься аквариумистикой, этих самых рыб сначала нужно привезти. Также в природе обитают экзотические экземпляры, которые тяжело разводить в искусственно созданных условиях. Все самые интересные и необычные рыбы живут и размножаются в среде, созданной самой природой.
Аквариумистам, магазинам, коллекционерам и обычным любителям подводного мира интересны именно такие особи.
Мы увидели и уже ощутили на себе выгоду в сфере поставок таких рыб из недосягаемых для многих мест. Благодаря прочным деловым связям, мы имеем возможность вкладывать деньги в данный вид деятельности, а именно, в оптовую поставку экзотических рыб с островов Индийского океана в страны Европы.
С точки зрения инвестирования - это прибыльный бизнес, так как стоимость одной рыбки, при доставке до конечного потребителя, увеличивается в десятки раз.
Мы приглашаем Вас присоединиться к нашей компании!
Инвестиционные условия :
Наш проект предоставляет возможность каждому инвестору получать пассивный доход ежедневно в течение 66 дней в размере 3% от суммы вклада (вклад включен в выплаты) Автоматическими выплатами!
Предусмотрена постоянная акция «Рыбный день»
В этот день инвестор, сделавший вклад, получает 5% от суммы вклада на свой кошелек
Выплаты по акции производятся вручную, в течение 24 Бизнес часов
С помощью данной акции мы планируем не только привлечь новых инвесторов, но и мотивировать на вклады инвесторов, уже сделавших вклад, на новые вклады (для инвесторов это отличная возможность «Разогнать депозит», для нас, постоянный ПЛАВНЫЙ приток денежных средств, тем самым мы планируем пройти трудные этапы развития)
Партнёрская программа:
Реферальное вознаграждение составляет 7% от суммы депозитов приглашенных вами партнеров
Характеристики:
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SSL – COMODO
Защита от DDOS – GUARD HOST (Anti-DDoS PRO)
Самописный скрипт
Три вида выплат:
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-Автоматические выплаты (3% ежедневно, на протяжение 66 дней)
-Выплаты «инстант» при выводе с баланса (реферального вознаграждения)
-Ручные выплаты по акции «Рыбный день»