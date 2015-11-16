OPLOTT



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Стартап CarPal привлёк $2,75 млн для своей онлайн-платформы конкурента Amazon и т.п.



Сингапурский стартап КарПэл (



И как сообщается, этот сингапурский логистический стартап CarPal, только что привлёк в последнем раунде финансирования сумму в размере 2,75 млн долл. США, как от новых участников вложивших свои средства, так и от действующего инвестора- компании RB Investments. А ранее, в 2016 году, он уже привлекал на своё развитие в раунде предварительного финансирование сумму в размере 717 000 долл. США.



Руководство стартапа утверждает, что будет использовать привлеченные средства для выхода на новые рынки в Юго-Восточной Азии и для расширения своего отдела продаж, а также для продолжения исследовательских работ по профилю компании.



Стартап CarPal был запущен в 2014 году и он оказывает логистические услуги на условиях доставки "до двери" (полный сервис), работая совместно с другими поставщиками логистических услуг, курьерскими службами и компаниям осуществляющими доставку населению продуктов питания. Также клиенты этой компании могут пользоваться её услугами для доставки конфиденциальных и личных документов получателю.



Среди первых клиентов этого стартапа можно назвать такие компании как: 12 Cupcakes, Emicakes, Cedele и Grain. Эти компании пользуются и оплачивают предоставляемый транспортный парк от компании CarPal на основании только доставленных объемов в адрес заказчика.



Уникальность CarPal заключается в том, что почти 70% водителей работающих на этот стартап одновременно сотрудничают с такими сервисами как Uber и GrabTaxi, а также это люди, которые работают по гибкому графику, как например, агенты по продажам и те же риэлтеры связанные с недвижимостью. И в конечном итоге, они получают своё вознаграждение в виде более высоких выплат и в зависимости от того, насколько быстро они могут взять тот или иной заказ на доставку. В настоящее время на этой онлайн-платформе занято около 1000 водителей.



Также стартап недавно объявил о запуске своей SaaS платформы под названием "CarPal Fleet" (то есть заказчик пользуется программным обеспечением этого стартапа) для управления цепочками поставок. И это нововведение позволит малым предприятиям создавать свой собственный транспортный парк для доставки грузов, который будет включать как собственных так и сторонних водителей и причём без необходимости покупки каких-либо ещё транспортных средств и найма дополнительного персонала.



И как указал в своем заявлении для прессы г-н Маартен Геммес (Maarten Hemmes), который является основателем и генеральным директором CarPal: "За последние несколько лет мы выяснили, что многие из наших клиентов хотели бы заиметь свой собственный штат водителей. И это происходит главным образом из-за особых требований или условий сбыта и оперативного планирования этих компаний. Поэтому недавний запуск нашего продукта в эксплуатацию, чтобы помочь нашим клиентам заиметь полный контроль над операциями по поставкам, сейчас имеет очень большое значение для них".



Отсюда реальная цель этого стартапа - это помочь малым предприятиям бизнеса конкурировать с гигантами электронной коммерции, как например, Amazon, Lazada и Zalora, которые имеют во владении большой транспортный парк для доставки товаров в адрес получателей.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590080f632903 Сингапурский стартап КарПэл ( "CarPal" ) своей деятельностью хотел бы помочь малым предприятиям начать конкурировать с гигантами электронной коммерции, как например, Lazada и Amazon.И как сообщается, этот сингапурский логистический стартап CarPal, только что привлёк в последнем раунде финансирования сумму в размере 2,75 млн долл. США, как от новых участников вложивших свои средства, так и от действующего инвестора- компании RB Investments. А ранее, в 2016 году, он уже привлекал на своё развитие в раунде предварительного финансирование сумму в размере 717 000 долл. США.Руководство стартапа утверждает, что будет использовать привлеченные средства для выхода на новые рынки в Юго-Восточной Азии и для расширения своего отдела продаж, а также для продолжения исследовательских работ по профилю компании.Стартап CarPal был запущен в 2014 году и он оказывает логистические услуги на условиях доставки "до двери" (полный сервис), работая совместно с другими поставщиками логистических услуг, курьерскими службами и компаниям осуществляющими доставку населению продуктов питания. Также клиенты этой компании могут пользоваться её услугами для доставки конфиденциальных и личных документов получателю.Среди первых клиентов этого стартапа можно назвать такие компании как: 12 Cupcakes, Emicakes, Cedele и Grain. Эти компании пользуются и оплачивают предоставляемый транспортный парк от компании CarPal на основании только доставленных объемов в адрес заказчика.Уникальность CarPal заключается в том, что почти 70% водителей работающих на этот стартап одновременно сотрудничают с такими сервисами как Uber и GrabTaxi, а также это люди, которые работают по гибкому графику, как например, агенты по продажам и те же риэлтеры связанные с недвижимостью. И в конечном итоге, они получают своё вознаграждение в виде более высоких выплат и в зависимости от того, насколько быстро они могут взять тот или иной заказ на доставку. В настоящее время на этой онлайн-платформе занято около 1000 водителей.Также стартап недавно объявил о запуске своей SaaS платформы под названием "CarPal Fleet" (то есть заказчик пользуется программным обеспечением этого стартапа) для управления цепочками поставок. И это нововведение позволит малым предприятиям создавать свой собственный транспортный парк для доставки грузов, который будет включать как собственных так и сторонних водителей и причём без необходимости покупки каких-либо ещё транспортных средств и найма дополнительного персонала.И как указал в своем заявлении для прессы г-н Маартен Геммес (Maarten Hemmes), который является основателем и генеральным директором CarPal: "За последние несколько лет мы выяснили, что многие из наших клиентов хотели бы заиметь свой собственный штат водителей. И это происходит главным образом из-за особых требований или условий сбыта и оперативного планирования этих компаний. Поэтому недавний запуск нашего продукта в эксплуатацию, чтобы помочь нашим клиентам заиметь полный контроль над операциями по поставкам, сейчас имеет очень большое значение для них".Отсюда реальная цель этого стартапа - это помочь малым предприятиям бизнеса конкурировать с гигантами электронной коммерции, как например, Amazon, Lazada и Zalora, которые имеют во владении большой транспортный парк для доставки товаров в адрес получателей.Перевод специально для mmgp.ru источник

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