Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,129 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап CarPal привлёк $2,75 млн для своей онлайн-платформы конкурента Amazon и т.п.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:36
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,594
Благодарностей: 812
УГ: 20
КП: 0.154
подарки
Стартап CarPal привлёк $2,75 млн для своей онлайн-платформы конкурента Amazon и т.п.


Сингапурский стартап КарПэл ("CarPal") своей деятельностью хотел бы помочь малым предприятиям начать конкурировать с гигантами электронной коммерции, как например, Lazada и Amazon.

И как сообщается, этот сингапурский логистический стартап CarPal, только что привлёк в последнем раунде финансирования сумму в размере 2,75 млн долл. США, как от новых участников вложивших свои средства, так и от действующего инвестора- компании RB Investments. А ранее, в 2016 году, он уже привлекал на своё развитие в раунде предварительного финансирование сумму в размере 717 000 долл. США.

Руководство стартапа утверждает, что будет использовать привлеченные средства для выхода на новые рынки в Юго-Восточной Азии и для расширения своего отдела продаж, а также для продолжения исследовательских работ по профилю компании.

Стартап CarPal был запущен в 2014 году и он оказывает логистические услуги на условиях доставки "до двери" (полный сервис), работая совместно с другими поставщиками логистических услуг, курьерскими службами и компаниям осуществляющими доставку населению продуктов питания. Также клиенты этой компании могут пользоваться её услугами для доставки конфиденциальных и личных документов получателю.

Среди первых клиентов этого стартапа можно назвать такие компании как: 12 Cupcakes, Emicakes, Cedele и Grain. Эти компании пользуются и оплачивают предоставляемый транспортный парк от компании CarPal на основании только доставленных объемов в адрес заказчика.

Уникальность CarPal заключается в том, что почти 70% водителей работающих на этот стартап одновременно сотрудничают с такими сервисами как Uber и GrabTaxi, а также это люди, которые работают по гибкому графику, как например, агенты по продажам и те же риэлтеры связанные с недвижимостью. И в конечном итоге, они получают своё вознаграждение в виде более высоких выплат и в зависимости от того, насколько быстро они могут взять тот или иной заказ на доставку. В настоящее время на этой онлайн-платформе занято около 1000 водителей.

Также стартап недавно объявил о запуске своей SaaS платформы под названием "CarPal Fleet" (то есть заказчик пользуется программным обеспечением этого стартапа) для управления цепочками поставок. И это нововведение позволит малым предприятиям создавать свой собственный транспортный парк для доставки грузов, который будет включать как собственных так и сторонних водителей и причём без необходимости покупки каких-либо ещё транспортных средств и найма дополнительного персонала.

И как указал в своем заявлении для прессы г-н Маартен Геммес (Maarten Hemmes), который является основателем и генеральным директором CarPal: "За последние несколько лет мы выяснили, что многие из наших клиентов хотели бы заиметь свой собственный штат водителей. И это происходит главным образом из-за особых требований или условий сбыта и оперативного планирования этих компаний. Поэтому недавний запуск нашего продукта в эксплуатацию, чтобы помочь нашим клиентам заиметь полный контроль над операциями по поставкам, сейчас имеет очень большое значение для них".

Отсюда реальная цель этого стартапа - это помочь малым предприятиям бизнеса конкурировать с гигантами электронной коммерции, как например, Amazon, Lazada и Zalora, которые имеют во владении большой транспортный парк для доставки товаров в адрес получателей.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/590080f632903
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап AdAsia привлёк $12 млн в развитие своей платформы для рекламных проектов OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 13:33
Стартап Ematic привлёк $2,4 млн для адаптации своей платформы в мобильные приложения OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2017 13:49
Стартап Bringg привлёк $10 млн в свою мобильную платформу-конкурента Amazon OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 23:11
Стартап Endor привлёк $5 млн для своей облачной исследовательской PaaS-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 10:32
Стартап ReplyYes привлёк $ 6.5 млн. для своей уникальной платформы по продаже товаров Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 3 18.02.2017 00:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
Fish-tycoon.com - Рыбный Магнат - Верну рефбэк 100%.
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Мониторинг Хайпов
goldlife.club - Goldlife
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
"Камень-Ножницы-Бумага" на деньги
От bonusx2 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар duckwithtruck
6 основных заблуждений о бизнесе в интернете
От duckwithtruck в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар bizneser
Samsung Galaxy C9 будет выпущен в двух версиях
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар JCDenton
Как завести британский PayPal
От JCDenton в разделе «PayPal»
.     
Пользователей
409,129
Тем
466,776
Сообщений
11,521,455

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube