Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,129 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа мобильной коммерции Tmon привлекла $115 млн и достигла оценки в $1,2 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:30
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,763
Благодарностей: 788
УГ: 0
КП: 0.174
подарки
Платформа мобильной коммерции Tmon привлекла $115 млн и достигла оценки в $1,2 млрд


Корейская платформа мобильной электронной коммерции Tmon привлекла венчурные инвестиции в размере 115 миллионов долларов от нового инвестора Simone Investment Managers, с участием многих действующих инвесторов, в том числе целого ряда суверенных венчурных фондов.

Текущий раунд финансирования способствовал тому, что Tmon вошла в список компаний «единорогов», поскольку достигла оценочной стоимости примерно в 1,2 миллиарда долларов.

Компания Tmon была основана в 2010 году, тогда она называлась Ticket Monster, и под таким названием ее до сих пор хорошо знают на местном рынке. Затем в 2011 году ее купила LivingSocial, продавшая данную платформу компании Groupon двумя годами позже. Groupon, в свою очередь, продала контрольный пакет акций Tmon международным инвестиционным фондам KKR, Hong Kong Anchor Equity Partners и руководству Tmon. За собой Groupon сохранила 41% акций данной компании.



Сейчас Tmon работает сразу по нескольким основным направлениям, включая мобильный сервис для покупок продуктов и онлайн-мета-поисковую платформу для выбора самых оптимальных туристических туров. Текущее финансирование поступило всего через восемь месяцев после того, как компания привлекла инвестиции в размере 40 миллионов долларов.

”Это важный этап в развитии Tmon, поскольку все новые и действующие партнеры компании подтвердили свою уверенность в нашем бизнесе и активно поддерживают наше видение касательно изменения принципов работы электронной коммерцией с помощью нашего уникального подхода, передовых технологий и удобного функционала платформы“, – отметил Дэниэл Шин, генеральный директор компании Tmon.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/04/26/k...t-1-2-billion/

https://text.ru/antiplagiat/5900829bc4883
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Amazon инвестирует $ 5 млрд., что бы стать лидером мобильной коммерции в Индии BiziAlen Горячие новости 0 20.04.2017 14:53
Онлайн-платформа на основе ИИ для оценки кредитных рисков Wecash привлекла $80 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 18:02
Коммерческая платформа Koubei, принадлежащая Alibaba, привлекла $1.1 млрд. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.01.2017 17:46
Платформа мобильной рекламы Yeahmobi привлекла $100 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 3 18.01.2017 12:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ttxz
Продажи «КамАЗа» в России упали на 49 процентов
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Как начать торговлю на Apple ( MacOS)?
От Kuksevich Maksim в разделе «Программное обеспечение»
Аватар tunderdim
Bovaprofit - bovaprofit.com
От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Греф:Сбербанк c 15 мая снизит ставки по кредитам и депозитам
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Tigrenish
Заработок на музыке из стриминговых сервисов, увеличился на 38,6%
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Uhans H5000 станет первым смартфоном флагманской линейки с аккумулятором на 5000 мАч
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
409,129
Тем
466,776
Сообщений
11,521,455

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube