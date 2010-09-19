Платформа мобильной коммерции Tmon привлекла $115 млн и достигла оценки в $1,2 млрд

Корейская платформа мобильной электронной коммерции Tmon привлекла венчурные инвестиции в размере 115 миллионов долларов от нового инвестора Simone Investment Managers, с участием многих действующих инвесторов, в том числе целого ряда суверенных венчурных фондов.
Текущий раунд финансирования способствовал тому, что Tmon вошла в список компаний «единорогов», поскольку достигла оценочной стоимости примерно в 1,2 миллиарда долларов.
Компания Tmon была основана в 2010 году, тогда она называлась Ticket Monster, и под таким названием ее до сих пор хорошо знают на местном рынке. Затем в 2011 году ее купила LivingSocial, продавшая данную платформу компании Groupon двумя годами позже. Groupon, в свою очередь, продала контрольный пакет акций Tmon международным инвестиционным фондам KKR, Hong Kong Anchor Equity Partners и руководству Tmon. За собой Groupon сохранила 41% акций данной компании.
Сейчас Tmon работает сразу по нескольким основным направлениям, включая мобильный сервис для покупок продуктов и онлайн-мета-поисковую платформу для выбора самых оптимальных туристических туров. Текущее финансирование поступило всего через восемь месяцев после того, как компания привлекла инвестиции в размере 40 миллионов долларов.
”Это важный этап в развитии Tmon, поскольку все новые и действующие партнеры компании подтвердили свою уверенность в нашем бизнесе и активно поддерживают наше видение касательно изменения принципов работы электронной коммерцией с помощью нашего уникального подхода, передовых технологий и удобного функционала платформы“, – отметил Дэниэл Шин, генеральный директор компании Tmon.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/04/26/k...t-1-2-billion/
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