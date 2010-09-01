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Основатель “Википедии” призвал биткоин-сообщество помочь с запуском нового проекта

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Основатель “Википедии” призвал биткоин-сообщество помочь с запуском нового проекта
Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс анонсировал создание сервиса Wikitribune для противодействия фейковым новостям и обратился к биткоин-сообществу с просьбой помочь в запуске проекта. Соответствующее обращение он разместил на r/bitcoin.

По словам Уэйлса, Wikitribune станет своего рода гибридной версией между традиционным новостным ресурсом и «Википедией». Проект будет сотрудничать с профессиональными журналистами и волонтерами, а финансироваться за счет общественного краудфандинга.

Цитата:
«Я помню вашу невероятную щедрость по отношению к «Википедии», когда мы задумались о том, чтобы принимать пожертвования в биткоинах. Мой новый проект Wikitribune будет использовать модель ежемесячной подписки, открывающей доступ к информации, но я также хочу напрямую обратиться за поддержкой к биткоин-сообществу», —
написал Джимми Уэйлс.

Для приема пожертвований Wikitribune открыл специальный биткоин-кошелек.

Цитата:
«Обычно я направляю 50% пожертвований на зарплаты журналистам, а остальную часть на техническую поддержку. Однако, поскольку я считаю биткоин-сообщество примером для подражания, я намерен использовать все 100% пожертвований в биткоинах на то, чтобы нанять профессиональных беспристрастных репортеров», —
добавил Уэйлс.

Тематический охват включает международную политику, общественные события, науку и технологии, а также темы, выбранные подписчиками. Кроме того, в рамках нового проекта профессиональные журналисты будут работать вместе с добровольцами из сообществ, чтобы писать, редактировать и, главное, проводить фактчекинг текстов.

Напомним, в конце 2016 года команда благотворительного криптовалютного фонда BitGive запустила блокчейн-платформу GiveTrack, которая позволяет делать пожертвования в криптовалюте и полностью отслеживать их.
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