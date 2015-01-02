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В начале мая Транснефть выпустит 30 млн облигаций по 1000 рублей каждая

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В начале мая Транснефть выпустит 30 млн облигаций по 1000 рублей каждая


3 мая Транснефть выпустит облигации на сумму 30 миллиардов рублей

Пакет облигаций компании Транснефть относятся к серии БО-001Р-07. Облигации выпустят в количестве 30 000 000 штук. Стоимость 1 облигации составит 1 000 рублей. Ценные бумаги будут выпущены по доступной подписке.

В конце марта Транснефть уже размещала облигации номинальной серией на 1 пункт меньше на сумму 20 миллиардов рублей. Со сроком 4 года. А в феврале компания разместила облигаций на 15 миллиардов рублей. Суммарно за 3 месяца компания выпустила облигаций на 65 миллиардов рублей. Тем самым не сдержав свое обещание о размещении облигаций в 2017 году в размере 60 миллиардов рублей.

Руководство компании Транснефти прокомментировало очередной выпуск облигаций заявлением о том, что никаких займов по мимо облигаций не планируется в 2017 году. Так же представитель компании поделился, что сумма привлеченных таким способом средств в прошлом году составила 94 миллиарда рублей.

Будут ли выпускать облигации далее в 2017 году, представитель компании не ответил, однако стоит понимать, что привлечение инвестиций нужно и скорее всего объем суммарных инвестиций может побить прошлогоднюю сумму.


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Метки
доход, инвестирование, облигации
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