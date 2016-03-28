JP Morgan может инвестировать $200 млн. в Яндекс.Такси

$200 млн инвестиций Яндекс.Такси может получить при продаже 13-17 % акций
Сервис по заказу такси онлайн "Яндекс.Такси" предложил JP Morgan провести сделку по продаже своих акций. Представители русских СМИ утверждают что сервис такси хочет привлечь от 150 до 200 миллионов долларов инвестиций. Исходя из оценочной стоимости по данным UBS, Яндекс.Такси в $1,2 млрд, стоит понимать, что для столько крупных инвестиций сервису придется попрощаться со своими акциями в пределах 13-18 %.
Однако из анонимных источников так же сообщается, что возможно деньги будут направлены на поглощение конкурентов. Конкурентами в качестве примера приводится служба вызова "Максим" и InDriver.
В сообщении так же говорится, что уже проведены переговоры с инвесторами из Европы и Азии. Инвесторы выбирались из тех, кто имеет акции в аналогичных сервисах. Специалисты говорят, что в России мало кто сможет вложить в такой сервис, по этому ищут заграничных инвесторов.
Однако рассматривались и инвестиции из российского фонда Baring Vostok. Так же переговоры велись со Сбербанком, даже закрыв глаза на инвестирование им конкурента "Gett" в размере 100 миллионов долларов.
В России Яндекс.Такси функционирует в 46 населенных пунктах городского значения, а так же в соседних странах
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Специально для mmgp.ru