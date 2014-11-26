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Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд

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Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Капитализация рынка 100 криптовалют, отслеживаемых Coin Market Cap (объем доступных для торговли цифровых денежных средств), впервые превысила $30 млрд: на 25 апреля капитализация этой сотни составила $30,87 млрд.
В эту группу входят как известные биткоин, эфириум (ethereum), Ripple и Dash, так и менее известные криптовалюты. По данным на сайте Coin Market Cap, биткоин (BTC) остается бесспорным лидером: капитализация более $20,6 млрд, ежемесячные объемы торгов - почти $9 млрд. Капитализация эфириума, занимающего 2-е место, существенно ниже: около $4,5 млрд.
Как отмечает The Wall Street Journal, рыночная стоимость ведущих криптовалют превысила капитализацию Twitter Inc. и теперь составляет почти половину капитализации Netflix Inc. С начала 2017 г. объем глобального рынка криптовалют вырос почти вдвое. Причиной столь динамичного роста в целом стал значительный спрос на высоколиквидные альткоины, среди которых наиболее выделялись Ethereum, DASH, Ripple и Litecoin.
Несмотря на уверенный рост биткоина, который восстановил былые позиции после стремительного падения, доля его в глобальном рынке криптовалют достигла рекордно низких значений и в настоящее время составляет 67,5%.
Стремительно растет и число новых пользователей биткоин. За последние 12 месяцев количество новых пользователей популярного биткоин-кошелька Blockchain.info увеличилось на 6 млн человек. Клиентская база кошелька Coinbase составляет около 6 млн пользователей. В совокупности оба популярных кошелька обслуживают около 20 млн клиентов.
Рыночная капитализация биткоина превышает объем монетарной массы таких стран, как Исландия, Монголия, Молдова, Беларусь, Парагвай, Лаос, Судан, Боливия, Нигерия и т. д.
Глава компании Blockchain Питер Смит и инвестор Snapchat Джереми Лью допускают, что биткоин может достигнуть цены $500 тыс. к 2030 г. Глава Blockchain считает, что в настоящее время есть резон придерживаться стратегии Buy&Hold, поскольку по мере развития инфраструктуры биткоина его цена будет неизбежно расти.
CEO китайской биржи BTCC Бобби Ли уверен, что к 2020 г. цена первой криптовалюты будет находиться в диапазоне от $5-11 тыс. По мнению бывшего исполнительного директора Bitcoin Foundation Джона Матониса, в средне- или долгосрочной перспективах цена биткоина вырастет до $10 тыс. Биткоин подорожал во вторник на 3,1%, до $1262, свидетельствуют данные Coin Market Cap.
Многие криптовалюты резкого подорожали, поскольку инвесторы использовали их в качестве экзотического варианта хеджирования операций на традиционных рынках, отметил основатель и гендиректор CryptoCompare Чарльз Хейтер. Его компания отслеживают динамику криптовалют и анализирует основные тенденции в этой отрасли.
Объем торгов в Китае продолжает снижаться из-за ужесточения позиции официального Пекина, однако это сокращение компенсируется добавлением новых платформ, в том числе в таких странах, как Индия и Венесуэла, передает "Интерфакс".
Криптовалюты в России легализуют уже в следующем году. Об этом в интервью Bloomberg заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. А ранее заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России. При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется.
Решение финансовых властей о легализации криптовалют стоит назвать важным шагом. По мнению многих уважаемых экспертов, мир стоит на пороге новой технологической революции, и Россия просто не имеет права ее "проспать".
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