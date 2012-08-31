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Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд

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Старый Сегодня, 14:32
#1
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Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Совокупная рыночная капитализация криптовалют достигла $31,2 млрд. Для сравнения, это почти в три раза больше капитализации Twitter.



Капитализация биткоина приближается к $21 млрд. Его доля в глобальном рынке криптовалют составляет 66,58%, что является рекордно низким значением.


Таким образом, можно прийти к выводу, что столь динамичные темпы роста рынка криптовалют во многом обусловлены ростом цены высоколиквидных альткоинов.

По состоянию на утро среды, 26 апреля, Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации выглядит следующим образом:


Среди криптовалютных бирж лидером по объему торгов является Poloniex, за ней следом располагаются японская bitFlyer и китайская OKCoin:



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