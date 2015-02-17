Банк Credit Suisse привлек 4 миллиарда долларов, проведя IPO

Банк Credit Suisse - второй крупнейший банк Швейцарии привлек 4 млрд франков (4,03 миллиарда долларов), разместив IPO своего швейцарского подразделения, после того как главный исполнительный директор Федеральной резервной системы Tidjane Thiam выразил озабоченность по поводу уровня капитала банка.
Прежде чем размещать IPO, банк показал прибыль в размере 596 млн. франков, источник которой торговая прибыль. Для сравнения годом раннее банк декларировал потери в размере 302 млн франков. Банк также планирует перейти к выплате дивидендов.
"Credit Suisse" является третьим крупным Европейским банком, который решил продать акции после Deutsche Bank и UniCredit, которые в общей сложности привлекли 21 млрд евро. Акций банка подскочили после рекордного минимума в июле, что делает их продажу более привлекательной, в то время как аналитики и инвесторы подвергли сомнению пользу от проведения IPO швейцарского подразделения, которое приносило наибольшую прибыль.
Акции Credit Suisse увеличились на 1,8% до 15,58 швейцарских франков на утренних торгах в Цюрихе. До этого акции подорожали на 13 процентов в течение последних шести месяцев, так как европейские банки пришли к единому соглашению, что повышение процентных ставок и экономический рост могут помочь возродить доход.
Прибыль до налогообложения по международному отделу банка, в который не входит Швейцария и Азиатско-Тихоокеанский регион, упала на 3% до 291 млн. франков из-за снижения доходов от операций и чистого дохода от размещения активов.
Тем временем, Credit Suisse сократил 1400 рабочих мест в первом квартале 2017 года, при этом ожидается общее сокращение рабочих мест в этом году на 5,500 позиций.
Мнения специалистов по поводу проведенного IPO очень осторожны:
“Увеличенного капитала банка должно быть достаточно, чтобы развеять опасения в краткосрочной перспективе, но не хватает, чтобы обеспечить гибкость и реально конкурировать на мировых рынках”, - сказал Chirantan Barua, аналитик Sanford C Bernstein. “Мы считаем, что увеличенный капитал даст возможность нормально функционировать банку в течение следующих 12 месяцев”.
В самом банке сказали, что пока рано говорить о краткосрочных перспективах.
“Второй квартал только начался и мы по-прежнему видим положительное сальдо от новых активов,” - заявили представители банка. “Мы отмечаем, что политическая неопределенность в некоторой степени повлияла на количество клиентов в первые недели апреля. Результаты за квартал будут зависеть от политических событий, которые трудно предугадать на данном этапе".
Специально для mmgp.ru
Перевод по материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...g-no-swiss-ipo