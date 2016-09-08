Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рефбек 75% для моих рефералов

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:19
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 218
Благодарностей: 24
УГ: 2
КП: 0.000
Рефбек 75% для моих рефералов
Всем привет. Я являюсь автором блога Seasonx.ru и выплачиваю рефбек 75% во всех проектах где я участвую.

Проекты в которых я ТС:


BIRDS DOLLARS - старт 23 марта 2017 года:


Пример расчета:
Вы сделали вклад на 100$, комиссия проекта 5%,мои комиссионные 5$,возврат заявленный в теме 75%. Ваш рефбек составит 3.75$. Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов.

Чтобы получить рефбек нужно написать на почту investmarketingbest@gmail.com. В письме указываем следующую информацию:

Тема письма: "Название проекта", по которому запрашивается рефбек;
Логин или ID в проекте;
Сумма депозита;
Реквизиты кошелька Perfect Money или Payeer или Биткоин для выплаты рефбека.
__________________
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Инвестиции в интернете, рефбек 75% - Блог Успешного Инвестора
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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