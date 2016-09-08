Рефбек 75% для моих рефералов

Всем привет. Я являюсь автором блога Seasonx.ru
и выплачиваю рефбек 75% во всех проектах где я участвую.
Проекты в которых я ТС:
BIRDS DOLLARS - старт 23 марта 2017 года:
Пример расчета:
Вы сделали вклад на 100$, комиссия проекта 5%,мои комиссионные 5$,возврат заявленный в теме 75%. Ваш рефбек составит 3.75$
. Ваш запрос будет обработан в течении 24 часов.
Чтобы получить рефбек нужно написать на почту investmarketingbest@gmail.com
. В письме указываем следующую информацию:
Тема письма: "Название проекта", по которому запрашивается рефбек;
Логин или ID в проекте;
Сумма депозита;
Реквизиты кошелька Perfect Money
или Payeer
или Биткоин
для выплаты рефбека.