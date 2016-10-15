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Toshiba Corporation продает часть полупроводникового бизнеса
Финансовый директор Western Digital, М. Лонг, сообщил о намерениях компании купить долю акций Toshiba Memory. Для осуществления сделки, Western Digital собирается привлечь японских инвесторов со стороны INCJ и Банка развития Японии. На данном этапе компании ведут переговоры по поводу суммы предложения за полупроводниковый бизнес Toshiba.
Согласно данным японского делового издания Nikkei, ранее компания Toshiba Memory планировала продать 20% акций за 200-300 млрд. иен, ($1,77 – 2,66 млрд). Сейчас за покупку всей компании, претенденты готовы заплатить примерно 2 – 3 трлн иен, ($18,3 – 27,5 млрд). Продажа Toshiba Memory планируется в начале 2018 года.
Western Digital уже имеет представление о рыночной стоимости Toshiba Memory и возможных изменениях в цене. Так как компании являются совладельцами завода по выпуску и изготовлению микросхем памяти NAND flash, расположенного в Японии, у Western Digital есть больше шансов на осуществление покупки нежели у других претендентов.
В процессе реструктуризации Toshiba Corporation, от корпорации этим летом будут отделены еще 3 компании: Storage & Electronic Devices Solutions Company, Industrial ICT Solutions Company и Infrastructure System & Solutions Company. Осенью планируется выделение еще одной компании - Energy Systems & Solutions Company.
Согласно финансовому отчету, дочерняя компания Toshiba Corporation, Westinghouse Electric стала банкротом. Убыток корпорации, в 3 квартале 2016 года был на уровне 552,4 млрд иен ($4,97 млрд), что на 15% больше чем в аналогичном периоде 2015 года.