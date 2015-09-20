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Австралийская солнечная электростанция станет в 5 раз мощнее проекта Tesla
Одна из самых крупных станций солнечной энергетики Riverland Solar Storage будет сооружена в Австралии за $750 млн.
Lyon Group объявила о решении постройки одной из крупнейших в мире альтернативных электростанций Riverland Solar Storage. Планируется, что затраты на новую станцию альтернативной энергетики мощностью 330 МВт составят на уровне $530 млн. Также на территории объекта построят резервное хранилище мощностью 100 МВт и емкостью 400 МВтч за $150-220 млн.
Основные инвесторы проекта: Lyon Group в сотрудничестве с Blackstone Mitsubishi и Magnetar Capital.
На альтернативной электростанции будет работать 3,4 млн солнечных панелей, а для хранилища установят отдельно 1,1 млн аккумуляторов.
Riverland Solar Storage сможет накапливать в 2 раза больше энергии, чем остальные подобные проекты и в пять раз больше чем уже действующий проект Tesla на 20 МВт/80 МВт в Калифорнии.