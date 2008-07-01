Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BIT5PRO LIMITED - bit5pro.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:14
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,403
Благодарностей: 4,895
Записей в блоге: 3
УГ: 18
КП: 0.136
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BIT5PRO LIMITED - bit5pro.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 16.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 3.9 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
Bit5pro.com - это команда экспертов в области добычи полезных ископаемых, обладающих обширными знаниями в области цифровых валют. С появлением криптовалюты мы увидели большой потенциал и решили более тщательно изучить принципы разработки и ценообразования Биткойна и других криптовалют позднее. Биткойн создается сетью компьютеров, которые используют определенное программное обеспечение, решая математические задачи. Будет только конечное число биткойнов, которые можно когда-либо добывать, поэтому инфляция не является проблемой этой валюты. У нас есть необходимый опыт, и мы участвуем в разработке алгоритмов криптовалютной разработки. По мере роста нашей компании были созданы новые горнодобывающие фермы и нанято много дополнительных людей, в частности программистов и инженеров. Мы верим в будущее цифровых валют, и нам нравится быть частью этого растущего сообщества!
Инвест планы:

5% в день 30 дней или 110% через 7 дней

BASIC MINING
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
5% Daily for 30 days $25.00 - $50000.00 5.00

TRIAL MINING
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
110% after 7 days $25.00 - $5000.00 110.00

депозит:

26.04.17 10:09 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U14105357 from U1294xxx. Batch: 174033175. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bit5pro.com User all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 25$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 5%
Выплаты: вручную
Скрипт: GoldCoders bit5pro.com - Licensed
Особенности: SSL +

Registrar URL: godaddy.com
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Name Server: NS1.CONTABO.NET
Name Server: NS2.CONTABO.NET
Name Server: NS3.CONTABO.NET

РЕГИСТРАЦИЯ
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All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
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Сказали спасибо:
IQHyip (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:40
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 390
Благодарностей: 238
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: BIT5PRO LIMITED - bit5pro.com
выплата
25.04.17 23:53 Receive Received Payment 2.5 USD from account U14105357 to account U12***. Batch: 173995555. Memo: API Payment. Withdraw to pqowie from bit5pro.com.
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