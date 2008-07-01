BIT5PRO LIMITED - bit5pro.com

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старт 16.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 3.9 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin
языки: EN
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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Bit5pro.com - это команда экспертов в области добычи полезных ископаемых, обладающих обширными знаниями в области цифровых валют. С появлением криптовалюты мы увидели большой потенциал и решили более тщательно изучить принципы разработки и ценообразования Биткойна и других криптовалют позднее. Биткойн создается сетью компьютеров, которые используют определенное программное обеспечение, решая математические задачи. Будет только конечное число биткойнов, которые можно когда-либо добывать, поэтому инфляция не является проблемой этой валюты. У нас есть необходимый опыт, и мы участвуем в разработке алгоритмов криптовалютной разработки. По мере роста нашей компании были созданы новые горнодобывающие фермы и нанято много дополнительных людей, в частности программистов и инженеров. Мы верим в будущее цифровых валют, и нам нравится быть частью этого растущего сообщества!
5% в день 30 дней или 110% через 7 дней
BASIC MINING
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
5% Daily for 30 days $25.00 - $50000.00 5.00
TRIAL MINING
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
110% after 7 days $25.00 - $5000.00 110.00
депозит:
26.04.17 10:09 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U14105357 from U1294xxx. Batch: 174033175. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bit5pro.com User all-hyips.info.
подробности:
Минимальный вклад: 25$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 5%
Выплаты: вручную
Скрипт: GoldCoders bit5pro.com - Licensed
Особенности: SSL +
Registrar URL: godaddy.com
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Name Server: NS1.CONTABO.NET
Name Server: NS2.CONTABO.NET
Name Server: NS3.CONTABO.NET
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