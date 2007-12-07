Приветственный счет с 30$ от TickMill

Каждый клиент может открыть только один Приветственный счет.
Приветственный счет предлагает торговые условия, аналогичные условиям на реальном счете ECN Pro.
Клиент имеет возможность повысить или понизить сумму кредитного плеча на своем Приветственном счете.
Приветственный счет доступен для торговли в течение 90 дней со дня его открытия. По истечении 90 дней торговая деятельность на этом счете будет недоступна, но Приветственным счетом можно будет пользоваться еще на протяжении 30-ти дней для получения заработанной прибыли.
С одного IP-адреса можно открыть только один Приветственный счет.
Минимальную сумму прибыли в размере 30 USD или максимальную сумму в размере 100 USD, которую клиент заработал в процессе торговли на Приветственном счете, можно перевести с данного счета на реальный торговый счет MT4 (Classic, ECN Pro или VIP счета).
После получения бонуса реальный торговый счет MT4 в клиентской зоне и произвести первоначальное пополнение реального торгового счета на сумму в размере 100 $ (или же эквивалентную сумму в другой валюте);
Прибыль, полученная в ходе торговли на Приветственном счете, автоматически зачисляется на баланс реального торгового счета и может быть снята в любое время при помощи доступных в клиентской зоне способов вывода средств.
Иными слова вкраце:
Вам дают 30$ на 90 дней. За это время минимум надо заработать 30$ и максимум 100$.
Торгуя на счете с приветственным бонусом 30 дней вся прибыль идет на реальный счет, который Вам необходимо пополнить на 100$