Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Приветственный счет с 30$ от TickMill

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Записей в блоге: 21
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Приветственный счет с 30$ от TickMill


Основные условия получения бонуса:
  • Бонус предоставляется новым клиентам компании
  • Каждый клиент может открыть только один Приветственный счет.
  • Приветственный счет предлагает торговые условия, аналогичные условиям на реальном счете ECN Pro.
  • Клиент имеет возможность повысить или понизить сумму кредитного плеча на своем Приветственном счете.
  • Приветственный счет доступен для торговли в течение 90 дней со дня его открытия. По истечении 90 дней торговая деятельность на этом счете будет недоступна, но Приветственным счетом можно будет пользоваться еще на протяжении 30-ти дней для получения заработанной прибыли.
  • С одного IP-адреса можно открыть только один Приветственный счет.
  • Минимальную сумму прибыли в размере 30 USD или максимальную сумму в размере 100 USD, которую клиент заработал в процессе торговли на Приветственном счете, можно перевести с данного счета на реальный торговый счет MT4 (Classic, ECN Pro или VIP счета).
  • После получения бонуса реальный торговый счет MT4 в клиентской зоне и произвести первоначальное пополнение реального торгового счета на сумму в размере 100 $ (или же эквивалентную сумму в другой валюте);
  • Прибыль, полученная в ходе торговли на Приветственном счете, автоматически зачисляется на баланс реального торгового счета и может быть снята в любое время при помощи доступных в клиентской зоне способов вывода средств.

Иными слова вкраце:

Вам дают 30$ на 90 дней. За это время минимум надо заработать 30$ и максимум 100$.
Торгуя на счете с приветственным бонусом 30 дней вся прибыль идет на реальный счет, который Вам необходимо пополнить на 100$

Подробнее смотреть условия предоставления и использования бонуса
__________________
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