Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инсайт Инвест Брокер-broker-insight.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:56
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,635
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Инсайт Инвест Брокер-broker-insight.com
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!

Старт проекта 25.04.2017

О проекте Инсайт Инвест Брокер:
Компания «Инсайт Инвест Брокер» была основана 4 апреля 1997 как консультационное агентство, предоставляющее информационные услуги для начинающих брокеров.

Через 5 лет упорной работы и совершенствования процессов мы открыли для наших клиентов новые, высоколиквидные направления заработка.
26 октября 2002 было получено лицензии на полноценную брокерскую деятельность, что положительно отразилось на темпах развития компании.
В начале своей деятельности компания имела относительную небольшое количество сотрудников, и сотрудничала с другими компаниями.
С конца 2002 года мы начали нарабатывать собственные стратегии и рабочие инструменты. Было открыто собственное подразделение, по разработке профессионального программного обеспечения, аналогов которого не было среди производителей с РФ и ближнего зарубежья. Сегодня это полноценное дочернее предприятие, которое ведет успешную деятельность по разработке и реализации программного обеспечения для биржевых функций и торговли.

Маркетинг проекта для инвесторов:

В проекте есть два инвестиционных портфеля для инвесторов:

Портфель "Трейдер" - Минимальный срок работы портфеля: 21 календарный день .(тело депозита можно ввести)
Ежедневная прибыль: 0.80%
Нет начислений по выходным

Портфель "Доверие" - Минимальный срок работы портфеля: 60 календарных дней. (тело депозита можно вывести).
Ежедневная прибыль: 1.20%
Нет начислений по выходным

Партнерская программа:

1) При открытии вашим партнером инвестиционный портфель «Трейдер» вы получаете:
Финансовое вознаграждение от открытия инвестиционного портфеля.
1-й Уровень 5%
2-й Уровень 3%
3-й Уровень 1%

2)При открытии вашим партнером инвестиционного портфеля «Доверие» вы получаете:
Финансовое вознаграждение от открытия инвестиционного портфеля.
1-й Уровень 5%
2-й Уровень 3%
3-й Уровень 1%

А так же дополнительное ежедневное вознаграждение от прибыли ваших партнеров в процентном эквиваленте.
1-й Уровень 10%
2-й Уровень 5%
3-й Уровень 3%

Платежные системы: Advcash, Bitcoin, VISA/MASTERCARD.

Регламент: до 24 часов, выплаты ручные.
Минимальный вывод 10 $

Документы:

1) Свидетельство о постановке на учет юридического лица:



2) Свидетельство о постановке на налоговый учет:



Телефон горячей линии для клиентской поддержки - для звонков с територрии РФ - 8 800 301 36 11 с 09:00 до 19:00 по местному времени

Мой вклад в проект:


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Здесь вы можете заказать рефбек!!!
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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 13:15.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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