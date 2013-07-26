Инсайт Инвест Брокер-broker-insight.com

Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 25.04.2017
О проекте Инсайт Инвест Брокер
:
Компания «Инсайт Инвест Брокер» была основана 4 апреля 1997 как консультационное агентство, предоставляющее информационные услуги для начинающих брокеров.
Через 5 лет упорной работы и совершенствования процессов мы открыли для наших клиентов новые, высоколиквидные направления заработка.
26 октября 2002 было получено лицензии на полноценную брокерскую деятельность, что положительно отразилось на темпах развития компании.
В начале своей деятельности компания имела относительную небольшое количество сотрудников, и сотрудничала с другими компаниями.
С конца 2002 года мы начали нарабатывать собственные стратегии и рабочие инструменты. Было открыто собственное подразделение, по разработке профессионального программного обеспечения, аналогов которого не было среди производителей с РФ и ближнего зарубежья. Сегодня это полноценное дочернее предприятие, которое ведет успешную деятельность по разработке и реализации программного обеспечения для биржевых функций и торговли.
Маркетинг проекта для инвесторов:
В проекте есть два инвестиционных портфеля для инвесторов:
Портфель "Трейдер"
- Минимальный срок работы портфеля: 21 календарный день .(тело депозита можно ввести)
Ежедневная прибыль: 0.80%
Нет начислений по выходным
Портфель "Доверие"
- Минимальный срок работы портфеля: 60 календарных дней. (тело депозита можно вывести).
Ежедневная прибыль: 1.20%
Нет начислений по выходным
Партнерская программа:
1) При открытии вашим партнером инвестиционный портфель «Трейдер» вы получаете:
Финансовое вознаграждение от открытия инвестиционного портфеля.
1-й Уровень 5%
2-й Уровень 3%
3-й Уровень 1%
2)При открытии вашим партнером инвестиционного портфеля «Доверие» вы получаете:
Финансовое вознаграждение от открытия инвестиционного портфеля.
1-й Уровень 5%
2-й Уровень 3%
3-й Уровень 1%
А так же дополнительное ежедневное вознаграждение от прибыли ваших партнеров в процентном эквиваленте.
1-й Уровень 10%
2-й Уровень 5%
3-й Уровень 3%
Платежные системы:
Advcash, Bitcoin, VISA/MASTERCARD.
Регламент:
до 24 часов, выплаты ручные.
Минимальный вывод 10 $
Документы:
1) Свидетельство о постановке на учет юридического лица:
2) Свидетельство о постановке на налоговый учет:
Телефон горячей линии для клиентской поддержки - для звонков с територрии РФ - 8 800 301 36 11 с 09:00 до 19:00 по местному времени
Мой вклад в проект:
ОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ!!!
Здесь вы можете заказать рефбек!!!