Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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getcoin универсальный 5 минутный кран

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 12:24
#1
Интересующийся
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.02.2017
Сообщений: 57
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.006
getcoin универсальный 5 минутный кран
getcoin - раздает криптовалюту BTC, DASH, DOGE, ETH, LTC, PPC, XPM, все это находится на одном сайте, просто перелистывайте закладки между валютами, на каждую валюту свой таймер, пока ждете 5 минут можете собирать другую валюту на этом сайте.
Реферальная программа 10%.
Выплата на ePay по запросу (Сначала "WITHDRAW" справа сверху, потом "cashout to Epay" в центре), минималка любая.

Советую сейчас собирать DOGE, LTC стабильная и только растет в цене.

BTC -30-100 каждые 5 минут
DASH - в разработке
DOGE - 1-3 каждые 5 минут
ETH - 600-1800 Satoshi (ethereum) каждые 5 минут
LTC - 3000-9000 Satoshi(litecoin) каждые 5 минут
PPC - в разработке
XPM - в разработке

Собрать BTC
Собрать DOGE
Собрать ETH
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kirisimus на форуме  
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