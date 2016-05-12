getcoin универсальный 5 минутный кран

getcoin
- раздает криптовалюту BTC, DASH, DOGE, ETH, LTC, PPC, XPM, все это находится на одном сайте, просто перелистывайте закладки между валютами, на каждую валюту свой таймер, пока ждете 5 минут можете собирать другую валюту на этом сайте.
Реферальная программа 10%.
Выплата на ePay по запросу (Сначала "WITHDRAW" справа сверху, потом "cashout to Epay" в центре), минималка любая.
Советую сейчас собирать DOGE, LTC стабильная и только растет в цене.
BTC -30-100 каждые 5 минут
DASH - в разработке
DOGE - 1-3 каждые 5 минут
ETH - 600-1800 Satoshi (ethereum) каждые 5 минут
LTC - 3000-9000 Satoshi(litecoin) каждые 5 минут
PPC - в разработке
XPM - в разработке
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