назаревич Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.07.2014 Сообщений: 577 Благодарностей: 245 УГ: 0 КП: 0.257

Аналитики раскрыли аферу эмитента и заработали $2,5 млн Анализ отчетности эмитента-мошенника позволил двум аналитикам заработать около $2,5 млн. Деньги им принес не рост акций компании, а премия от SEC, которую они собираются получить за помощь в раскрытии аферы.







Началась эта история 4 года назад, когда аналитик обратил внимание на злополучного производителя медицинской техники из Техаса Orthofix International NV (OFIX.O) . Компания показывала растущую прибыль, озвучивала амбициозные планы и покоряла новые высоты, а коллеги эксперта, пожелавшего сохранить инкогнито, единогласно давали рекомендации по ее акциям «покупать».



Впрочем, аналитик почувствовал неладное. Из отчетов о доходах следовало, что компания тратит намного больше времени, чем обычно, на расчеты по оптовым поставкам. Руководители старались предложить убедительное объяснение, ссылаясь на логистические проблемы в иностранных офисах, но только породили еще большие сомнения. Эксперт провел месяцы за изучением квартальных отчетов, используя алгоритмы для сравнения коэффициентов Orthofix с данными по оборотам запасов и финансовыми показателями компаний с похожими бизнес-моделями.



Цитата: «Я всегда нахожусь в поисках чего-то необычного, невероятно хорошего, недооцененного или необычайно плохого Цитата: И тут мне попалась компания, которая выглядела так, будто у нее есть потенциал оказаться чем-то невероятно плохим». ИГРА НА МИЛЛИОН



Весной 2013 года наш эксперт отправил письмо по электронной почте со своими мыслями и расчетам другу и коллеге, с которым он более 10 лет обсуждал сектора и компании. Цитата: «Мы работаем вместе – один бросает вызов, а другой принимает Цитата: Это, как военная игра»



Премия может оказаться еще больше, если SEC решит оштрафовать компанию за использование коррупционных схем за границей.



Пресс-секретарь Orthofix Дениз Лэндри сообщила, что компания сотрудничала с правительством во время расследования: Цитата: «Мы рады, что эти вопросы остались позади».



Программа поощрения осведомителей была создана SEC в 2011 году в соответствии с законом о финансовой реформе Додда-Франка, ее основной задачей было поощрять инсайдеров сообщать о возможном мошенничестве в компании.



Однако с момента ее запуска до 30 сентября 2016 года чуть более трети из $111 млн, предоставленных информаторам, получили именно сторонние эксперты, такие как аналитики или трейдеры, сообщает SEC.



Цитата: «Иногда сторонние эксперты обладают особым опытом, и они могут самостоятельно обобщать вещи, не столь очевидные для тех, кто смотрит изнутри»



СХЕМА ЭМИТЕНТА



Эксперты заподозрили, что компания отправляет дистрибьюторам товара заведомо больше, чем они могут поглотить или оплатить. Часть партии потом возвращается. Это позволяет компании записать большую выручку уже сейчас и только потом оформить возврат.



Как позже выяснила SEC, Orthofix посылала имплантаты для позвоночника дистрибьюторам в Бразилии, которые либо не имели нормативного разрешения, либо испытывали недостаток в медицинских инструментах, необходимых для использования имплантатов. Реализованные продукты она записывала в доход. Но так как они не могли быть перепроданы, то впоследствии отсутствие оплаты по ним оформлялось как ценовая скидка или расход. Это позволяло фиксировать номинально растущие продажи. Но даже без этих подробностей аналитики решили, что у них уже достаточно информации, которая может заинтересовать SEC.



Подозрения подтвердились, когда в мае 2013 года Orthofix, когда показатели прибыли Orthofix в первом квартале упали. Компания сообщила о снижении чистых продаж на 14% по сравнению с прошлым годом, что привело к падению ее акций на 15%.



Эксперты передали через юриста свои материалы SEC, но при этом продолжали собирать финансовые отчеты Orthofix. В то же время следователи и сотрудники ФБР уже принялись за работу. Они разыскивали и беседовали с сотрудниками Orthofix.



Один из бывших сотрудников, которых они обнаружили, показал в интервью, что для того, чтобы «показать цифры», компания, действительно, отправляла крупные заказы дистрибьюторам, только для того, чтобы они вернулись, а затем были отправлены другим клиентам. Аналитики, живущие в разных городах, заявили, что в тот день, когда SEC предъявил обвинение Orthofix, они были слишком далеко друг от друга, чтобы вместе отпраздновать. Цитата: «Впрочем, когда вознаграждение будет присуждено, мы сможем встретиться за шампанским»



источник Началась эта история 4 года назад, когда аналитик обратил внимание на злополучного производителя медицинской техники из Техаса Orthofix International NV (OFIX.O) . Компания показывала растущую прибыль, озвучивала амбициозные планы и покоряла новые высоты, а коллеги эксперта, пожелавшего сохранить инкогнито, единогласно давали рекомендации по ее акциям «покупать».Впрочем, аналитик почувствовал неладное. Из отчетов о доходах следовало, что компания тратит намного больше времени, чем обычно, на расчеты по оптовым поставкам. Руководители старались предложить убедительное объяснение, ссылаясь на логистические проблемы в иностранных офисах, но только породили еще большие сомнения. Эксперт провел месяцы за изучением квартальных отчетов, используя алгоритмы для сравнения коэффициентов Orthofix с данными по оборотам запасов и финансовыми показателями компаний с похожими бизнес-моделями.– сказал аналитик Reuters.Весной 2013 года наш эксперт отправил письмо по электронной почте со своими мыслями и расчетам другу и коллеге, с которым он более 10 лет обсуждал сектора и компании.– сказал агентству один из аналитиков. –. На сей раз, похоже, оба эксперта выиграли в этой игре $2,5 млн. В результате SEC обязала Orthofix выплатить компенсацию в размере $8,25 млн, а несколько бывших руководителей в общей сложности заплатили $120 тысяч штрафов за мошенничество в бухгалтерском учете.Премия может оказаться еще больше, если SEC решит оштрафовать компанию за использование коррупционных схем за границей.Пресс-секретарь Orthofix Дениз Лэндри сообщила, что компания сотрудничала с правительством во время расследования:Дуэт показал, как сторонние эксперты, обладающие аналитическими навыками и инструментами, в свободное время могут раскрыть схемы, которые теоретически должны быть видны лишь тем, у кого есть внутренний доступ к конфиденциальной информации.Программа поощрения осведомителей была создана SEC в 2011 году в соответствии с законом о финансовой реформе Додда-Франка, ее основной задачей было поощрять инсайдеров сообщать о возможном мошенничестве в компании.Однако с момента ее запуска до 30 сентября 2016 года чуть более трети из $111 млн, предоставленных информаторам, получили именно сторонние эксперты, такие как аналитики или трейдеры, сообщает SEC.– заявила Джейн Норберг, глава программы поддержки осведомителей в SEC.Эксперты заподозрили, что компания отправляет дистрибьюторам товара заведомо больше, чем они могут поглотить или оплатить. Часть партии потом возвращается. Это позволяет компании записать большую выручку уже сейчас и только потом оформить возврат.Как позже выяснила SEC, Orthofix посылала имплантаты для позвоночника дистрибьюторам в Бразилии, которые либо не имели нормативного разрешения, либо испытывали недостаток в медицинских инструментах, необходимых для использования имплантатов. Реализованные продукты она записывала в доход. Но так как они не могли быть перепроданы, то впоследствии отсутствие оплаты по ним оформлялось как ценовая скидка или расход. Это позволяло фиксировать номинально растущие продажи. Но даже без этих подробностей аналитики решили, что у них уже достаточно информации, которая может заинтересовать SEC.Подозрения подтвердились, когда в мае 2013 года Orthofix, когда показатели прибыли Orthofix в первом квартале упали. Компания сообщила о снижении чистых продаж на 14% по сравнению с прошлым годом, что привело к падению ее акций на 15%.Эксперты передали через юриста свои материалы SEC, но при этом продолжали собирать финансовые отчеты Orthofix. В то же время следователи и сотрудники ФБР уже принялись за работу. Они разыскивали и беседовали с сотрудниками Orthofix.Один из бывших сотрудников, которых они обнаружили, показал в интервью, что для того, чтобы «показать цифры», компания, действительно, отправляла крупные заказы дистрибьюторам, только для того, чтобы они вернулись, а затем были отправлены другим клиентам. Аналитики, живущие в разных городах, заявили, что в тот день, когда SEC предъявил обвинение Orthofix, они были слишком далеко друг от друга, чтобы вместе отпраздновать.– сказал один экспертов.

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