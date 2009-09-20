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Маразм крепчает-На Украине возбудили дело против участников Ялтинского форума

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Маразм крепчает-На Украине возбудили дело против участников Ялтинского форума
Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против ряда иностранных граждан по факту посещения Международного экономического форума в Ялте.
Об этом сообщает так называемая «прокуратура АР Крым», находящаяся в Киеве.
«В частности, они (иностранные граждане) способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного „референдума“ по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Фейковая прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме на полуострове.

До какого слабоумия и шизофрении дошли власти страны.
seter на форуме  
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