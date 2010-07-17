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«Выгрузим в чистом поле»: Киев разгоняет бомжей перед «Евровидением»

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«Выгрузим в чистом поле»: Киев разгоняет бомжей перед «Евровидением»
Столицу Украины перед проведением песенного конкурса «Евровидение» решено тотально зачистить от бомжей. Правда, куда потом деваться бездомным, похоже, никто из властей и правоохранителей не задумывается.
«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — подтвердил информацию украинскому изданию «Вести» патрульный по имени Сергей.

В Минсоцполитики Украины подсчитали, что в Киеве находится около 20 тысяч человек без определенного места жительства и число их неуклонно растет: жители «незалежной» стремительно нищают и «опускаются».
seter на форуме  
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