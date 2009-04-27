Инвестиции в LoL: зачем Евгений Туголуков вкладывает в киберспорт

Основатель сингапурской StrongBow Евгений Туголуков стал спонсором команды, выступающей в компьютерной игре League of Legends (LoL). Какие ожидания бизнесмен возлагает на новую индустрию, он рассказал журналу РБК
Совсем недавно 46-летний Евгений Туголуков называл себя «очень консервативным» инвестором. «Я инвестирую в те бизнесы, которые понятны мне лично, — говорил он в 2015 году газете «Ведомости». — А просто следовать чужим советам мне бы не хотелось». Но в 2017 году он изменил собственной стратегии, сделав исключение для сферы, в которой не разбирается. «Я пока мало знаю об этой отрасли, но очевидно уже, что киберспорт — это перспективное направление», — рассказал Туголуков корреспонденту журнала РБК.
Бывший топ-менеджер группы МДМ в своей жизни вкладывал в самые разные проекты. В 2002 году он начал инвестировать в различные активы, главным из них стал энергомашиностроительный холдинг «ЭМАльянс». В 2011 году Forbes оценил состояние Туголукова в $550 млн. В 2012-м он продал «ЭМАльянс» группе «Северсталь» за 9,5 млрд руб. (более $300 млн по курсу), а на вырученные деньги основал инвестиционную компанию RusSing Holdings Pte, позже переименованную в StrongBow («Тугой лук»). Штаб-квартира компании находится в Сингапуре.
В StrongBow входит сеть центров радиологии и радиотерапии «Медскан», девелоперская компания в Латвии Dubultu Krasts, аграрная компания Prodalliance ltd и другие активы. Выручку и чистую прибыль StrongBow Туголуков назвать отказался, заявив, что «выручка не главный показатель в проектах на стадии развития».
Общий размер инвестиций в проекты компании составляет $200 млн.
Почему в 2016 году StrongBow стала основным инвестором киберспортивной команды М19? «У меня шестеро детей разных возрастов, и все они играют в компьютерные игры», — говорит Туголуков с улыбкой. Он был «внутренне против», когда в них играли старшие дети, «спокойно относился» к тому, что играли средние, а сейчас, когда играют младшие, понял, что игры приносят пользу. Например, развивают логическое мышление. «В конце 1990-х компьютерные игры казались чем-то хулиганским, непонятным и вредным», — объясняет он прежнюю позицию.
В начале 2015 года Саид Сумаил Хассан, участник команды Evil Geniuses, известный также как D3m0n, B-Rabbit, Slim.Shady и Suma1L, выиграл турнир Dota 2 Asia Championships, проходивший в Шанхае. За победу 15-летний школьник из Пакистана получил $1,3 млн призовых. Это первый в истории случай мгновенного превращения подростка в миллионера и, судя по тому, как растут призовые фонды киберспортивных турниров, не последний.
В 2016 году объем мировой индустрии киберспорта составил $892,8 млн, в 2017 году он достигнет $1,01 млрд, прогнозирует исследовательская компания SuperData Research. В прошлом году более 70% этой суммы, или $661 млн, организаторам киберспортивных турниров принесли реклама и спонсорские деньги. Призовой фонд для участников составил $78 млн, заработок букмекерских фирм — $59 млн, небольшие любительские турниры — $40 млн, продажи билетов на турниры — $34 млн и мерчандайзинг — $19 млн.
Глобальная аудитория киберспортивных соревнований в прошлом году составила 214 млн человек, подсчитали в SuperData Research, в этом году она увеличится до 239 млн человек. А объем российского рынка киберспорта в 2016 году составил $35,4 млн, говорится в совместном отчете PayPal и SuperData Research.
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256 млн зрителей составила аудитория киберспортивных мероприятий в 2016 году
345 млн зрителей будет уже в 2019 году
Источник: Newzoo 2016 Global Esports Market Report
League of Legends («Лига легенд») — одна из самых популярных киберспортивных дисциплин. Аудитория League of Legends насчитывает более 100 млн игроков в месяц. Выручка создателя игры Riot Games в 2016 году составила $1,7 млрд, по данным SuperData Research (Riot Games не раскрывает финансовые показатели и не комментирует оценки). Для сравнения, очень популярная игра Dota2 в 2016 году заработала $0,26 млрд, а World of Tanks — $0,4 млрд.
В 2016 году на летний финал Континентальной лиги, главного первенства LoL в СНГ, в Ледовый дворец ВТБ пришли 12 тыс. зрителей.
Бренд с историей
В октябре 2015 года USM Holdings миллиардера Алишера Усманова и его партнеров объявил о намерении в ближайшие годы инвестировать $100 млн в организатора киберспортивных турниров — компанию Virtus.pro. «Безусловно, инвестиции Усманова нас вдохновили», — признает Туголуков. Он называет Virtus.pro «очень серьезным проектом» и признает, что не сможет конкурировать с ним по объему инвестиций. Пока Туголуков готов поддерживать «общую задачу» компании в течение нескольких лет. Это подразумевает развитие команды М19 по League of Legends, поиск команд по Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive и другим дисциплинам, а также развитие инфраструктуры. На содержание М19 уходит не менее $500 тыс. в год, рассказал Туголуков. Новые команды потребуют примерно такого же финансирования, добавил гендиректор М19 Андрей Михеев.
Основной заработок в таком бизнесе — спонсорские деньги, внутриигровые продажи и продажи брендированных товаров. Туголуков планирует выйти в операционный ноль через два-три года. Для инвестиций в киберспорт он создал кипрскую компанию M19 Esports Club Limited, 50% которой принадлежит Туголукову, по 25% — его менеджерам Андрею Михееву и Александру Шлемину, генеральному и операционному директорам. Компания регистрирует российское юрлицо, рассказал Михеев.
Бренд М19 ранее был известен в мире киберспорта: под ним с 1999 по 2006 год выступали игроки из России, которые достигли заметных успехов. В 2002 году команда M19 по игре Counter-Strike стала чемпионом мира по версии World Cyber Game . Нынешний состав команды не имеет отношения к прежней команде, рассказал на встрече с журналистами в феврале 2017 года Александр Шлемин.
Команда, которая играет под этим брендом, была создана в мае 2016 года и до последнего времени выступала за киберспортивный клуб Albus NoX Luna. В том же году она дважды становилась чемпионом Континентальной лиги. Сейчас в ней пять киберспортсменов — Александр Глазков, Михаил Гармаш, Егор Медведев, Кирилл Малофеев и Дмитрий Иванов. Трое из России, двое с Украины. Все они профессионалы, каждый сменил по несколько команд.
Буткемп «Никольское»
Капитан М19 Александр Глазков начал играть в League of Legends в 14 лет. Сейчас ему 20, большую часть жизни он прожил в Донецке, где учился на программиста, но бросил университет из-за того, что начал ездить на турниры. Михаил Гармаш начал играть в LoL в 2010 году, окончил университет в Мариуполе и к своим 24 годам успел завести семью и дочь. «Бабушка всегда говорила, что компьютерные игры не принесут денег, но, как мы видим, она ошибалась», — говорит Гармаш.
Сейчас команда М19 живет в тренировочном доме, или буткемпе, как его называют спортсмены. Обычно для этих целей менеджер команды арендует квартиру с высокоскоростным проводным интернетом. Для М19 буткемпом стала расположенная в 70 км от Москвы усадьба Никольское начала XVIII века. Семь лет назад Туголуков купил у администрации Калужской области землю с почти полностью разрушенным зданием и восстановил усадьбу. «Я хотел воссоздать то, что осталось», — говорит бизнесмен. Инвестиции в проект достигли 1,3 млрд руб.
Трехэтажное здание усадьбы когда-то образовывало один архитектурный ансамбль с восстановленной рядом церковью. «Я всегда хотел, чтобы усадьба жила», — говорит Туголуков. Сначала он хотел сделать здесь гостиницу (рядом есть минеральные источники), затем — центр восстановления спортсменов. Когда появилась идея развивать киберспорт, решил, что игроки могут использовать усадьбу как тренировочную базу: участники команды М19 стали первыми ее жильцами.
Здесь игроки будут находиться с января по апрель (пока длится весенний «сплит» Континентальной лиги), а после небольшого перерыва вернутся снова для подготовки ко второму, летнему сезону соревнований, который проходит с июня по сентябрь. Две худших команды из весеннего сезона могут не попасть в летний, тогда их заменят команды из Лиги претендентов LoL. В «Никольском» будут жить и тренироваться и участники будущих команд M19: по словам Михеева, общее количество обитателей буткемпа в первое время не превысит 20 человек — больше просто не поместится. В будущем здесь появятся новые постройки для других команд и инфраструктура для проведения киберспортивных мероприятий.
Распорядок дня игроков очень плотный, рассказывает Глазков: в первой половине дня они тренируются в индивидуальном порядке, а с 17 до 24 часов играют в команде. В таком режиме они живут четыре дня в неделю, в субботу команда едет в студию Riot Games в Москве для игры. Каждому из членов команды было бы комфортнее дома, соглашается капитан М19, но правила заставляют их находиться на базе. «Мелкие перепалки» при таком графике случаются, но «игроки живут в усадьбе для одного общего дела», говорит Глазков.
По его словам, средняя зарплата игрока League of Legends в СНГ составляет от $600–800 до $2000. В других регионах мира эти цифры могут быть выше, особенно в США и Китае, добавил Глазков. League of Legends — не самая «богатая» дисциплина: например, игроки Dota и Counter-Strike из СНГ могут получать до $5 тыс. в месяц от владельцев команд. Часть вознаграждения игроки получают от создателя игры — Riot Games. Команда может рассчитывать на компенсации около 3 млн руб. за игровой сезон, большую часть которых получат игроки и тренерский штаб, рассказал журналу РБК руководитель по коммуникациям Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян. Riot Games также контролирует проведение турниров и готова выступать посредником в спорах.
Континентальная лига, в которой соревнуются лучшие команды СНГ по LoL, делится на два сплита по четыре месяца — с января по апрель и с июня по сентябрь. Команда-победитель получает 1,5 млн руб. и отправляется на международный турнир Mid-Season Invitational.
Новая индустрия
В 2016 году чемпионат мира по League of Legends посмотрели 43 млн уникальных зрителей — это сопоставимо с аудиторией финала Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), которая в том же году составила 30,8 млн человек, или аудиторией вручения кинопремии «Оскар» (34,4 млн телезрителей в 2016-м). Впрочем, это не вполне корректное сравнение: в случае с LoL эта цифра за месяц, в течение которого идет чемпионат, — но оно дает представление об уровне интереса к киберспорту.
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$325 млн потратили бренды на рекламу в киберспортивных трансляциях и спонсорство в 2016 году
$106 млн доходов в киберспорте в 2016 году пришлось на Китай и Южную Корею — это 23% всех мировых доходов
$2 млрд составит объем мирового рынка киберспорта в 2019 году
$6 в год в среднем потратит киберспортивный болельщик в 2019 году
Источник: Newzoo 2016 Global Esports Market Report
Киберспорт уже стал мировым трендом, в который активно инвестируют американские и китайские компании, но при этом он остается сложнейшим бизнесом, считает глава Virtus.pro Антон Черепенников. «Инфраструктура, как у Virtus.pro или NA'VI (мультигейминговые киберспортивные организации. — РБК), создается годами», — говорит он. Без спонсоров, аудитории, медиаресурсов и сотрудников, знающих индустрию киберспорта изнутри, добиться успеха в этой отрасли невозможно, считает Черепенников.
В свою очередь Туголуков говорит, что компания будет «искать возможности бизнеса по всем проявлениям в сегменте киберспорта». Речь идет не только о команде М19, но и о стриминговых сервисах, рекламе и трансляции игр, пояснил он.
В эту сферу активно инвестируют сами производители игр. Крупнейший сервис для трансляции киберспортивных соревнований, стриминговую платформу Twitch, Amazon в августе 2014 года купил у основателей компании за $970 млн. Сейчас Twitch каждый день посещают 9,7 млн пользователей, которые смотрят примерно по 106 минут видео в день. По данным самого сервиса, в месяц трансляции ведут свыше 2 млн пользователей.
Аудитория Twitch — половина всех совершеннолетних мужчин в Америке, к которым Amazon таким образом получила доступ, рассказывал изданию Business Insider вице-президент компании Майк Фраззини. В свою очередь, Amazon дает возможность разработчикам игр привлекать новых клиентов, говорил он. Два конкурента Twitch, платформы Azubu.tv и Hitbox.tv, могут объявить о слиянии, сообщило в январе 2017 года издание Los Angeles Times. Среди аналогов Twitch для мобильных устройств — разработчик технологии записи и трансляции видеоигр Kamcord, в который трижды инвестировал создатель World of Tanks компания Wargaming.
С 2013 по 2016 год Wargaming инвестировала в киберспорт $32 млн, рассказал журналу РБК глава соревновательного направления Wargaming в СНГ Алексей Корнышев. По его словам, в индустрии киберспорта компании можно поделить на три группы: турнирный оператор, киберспортивный клуб и издатель. Первый зарабатывает на проведении турниров, продаже сопутствующих товаров к нему и спонсорских контрактах. Киберспортивные клубы вроде M19 зарабатывают на спонсорских программах и мерчандайзинге: это основы их бизнеса на сегодняшний день, считает представитель Wargaming. Издательства могут зарабатывать на брендировании внутриигровых предметов, добавил представитель Wargaming.
На рынке есть и смешанные способы получения выгоды, когда издатель выступает турнирным оператором или когда турнирный оператор владеет клубом, отметил он.
Недавно проекты, связанные с киберспортом, начали запускать социальные сети. В сентябре 2016 года о тестировании игровых трансляций сообщила крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте». Она предложила стримерам зарабатывать на пожертвованиях от других пользователей. Пока площадка работает в тестовом режиме — пользователи могут транслировать в прямом эфире собственный контент в сообщества с числом подписчиков свыше 100 тыс.: там можно создать пост и стримить в нем любой видеопоток, рассказал журналу РБК представитель соцсети Евгений Красников.
Летом 2016 года стало известно о сотрудничестве Facebook с одним из крупнейших в мире производителей игр Blizzard (World of Warcraft, Diablo и др.). Blizzard встроила в свою платформу Battle.net возможность для стрима игр на станице в Facebook. Кроме того, соцсеть начала показывать счета матчей и расписание игр крупных кибертурниров.
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