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Uber планирует начать испытания «летающих такси» к 2020 году

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Uber планирует начать испытания «летающих такси» к 2020 году
Uber планирует начать испытания «летающих такси» к 2020 году

Компания Uber на днях неожиданно пригласила журналистов на событие под названием «Elevate Summit», где обещала рассказать о перспективах в разработке «летающих автомобилей». Оказалось, у компании вполне серьезные намерения уже к 2020 году провести первые испытания «летающих такси», сообщает The Verge.

Представители Uber попросили не называть их разработки «летающими автомобилями», так как это, судя по рендерам и первым изображениям, будут совсем не машины. Это небольшие электрические самолеты с возможностью принять на борт одновременно до десяти человек (это видно на одном из первых прототипов). За счет применения самолетов скорость доставки пассажира из точки А в точку В может снизиться с 30 до 5 минут.



Проходить первые испытания будут в городах Дубай (ОАЭ) и Даллас (США). Специально под летальные аппараты будут созданы площадки, где они смогут принимать и высаживать пассажиров. Очевидно, это будет уже не такси, а скорее средство перевозки пассажиров согласно заданным маршрутам. Судя по презентации Uber, такие площадки смогут размещаться как на земле, так и на крышах зданий и торговых центров.



«Мы сможем освободить город от вредных выбросов, снизить число парковок, а главное – дать людям удобный и быстрый способ добраться в любую точку города», — отметил Джефф Холден, руководитель продуктовой команды.



Если первые испытания пройдут нормально, летающий транспорт от Uber начнет действовать уже к 2023 году. Компания сама не будет заниматься разработкой летательных аппаратов: эту функцию на себя возьмут партнеры компании, среди которых значатся компании Aurora Flight Sciences, Pipistrel Aircraft, Embraer и Mooney.

Впрочем, не все с большим энтузиазмом воспринимают планы компании. В последнее время Uber вляпывается в один скандал за другим, а финансовые результаты компании пока не вселяют доверия. У некоторых даже есть предположение, что Uber «просто пытается улететь от своих нынешних проблем».

источник - ain.ua
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