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Эффективная очистка печени

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Эффективная очистка печени


Ещё в Древнем Вавилоне считали, что душа человека находится в его печени. Бесспорно, что этот орган играет огромную роль. По сути, это самая большая железа в организме и просто неутомимый труженик! Каждый час печень прогоняет до 90 литров крови, а её нормальная температура 39 градусов.

Прогоняя через себя кровь, печень одновременно наполняет её полезными веществами и очищает от вредных элементов. Она выводит из крови ядовитые вещества (токсины) и освобождает организм от переизбытка гормонов. В очищенную кровь поступает глюкоза, регулируется уровень веществ, необходимых для работы других органов.
Но, как и любой другой орган, печень со временем засоряется отходами и требует профилактической чистки. Для того чтобы провести эффективные процедуры, потребуется некоторое время.

Готовиться к очистке необходимо за неделю. Первым делом, нужно начать употреблять вегетарианскую пищу. Потребуется исключить солёные, острые и жирные продукты, алкоголь и копчёности. Вместо чая и кофе рекомендуется пить только свежевыжатые соки. Полезны морковные, яблочные и свекольные напитки.

Окончательным этапом профилактической чистки будет использование желчегонных препаратов. Самым простым и эффективным считается сорбит (диетический сахар). Но вполне можно использовать и другие средства (Аллахол, расторопшу и др.). Сорбит принимается с водной настойкой шиповника. Для суточного приема потребуется 300 мл настойки шиповника и 3 столовых ложки сорбита. Большую часть необходимо выпить утром натощак, небольшое количество раствора допить вечером. Процедуру повторять через день, в течение двух недель.
Рекомендованное питание: овощи и каши, сваренные на воде. По окончании курса, через два - три дня, можно начинать вводить в рацион мясные продукты.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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