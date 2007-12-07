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Plus500 уладил дело с FSMA за €550 тыс.

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Plus500 уладил дело с FSMA за €550 тыс.
Зарегистрированная на лондонской бирже компания Plus500 (LSE:PLUS) (кстати компания у нас в черном списке брокеров уже давненько), работающая в сегменте розничной онлайн-торговли валютами и контрактами на разницу CFD, достигла мирового соглашения с бельгийским регулятором — Управлением по финансовым услугам и рынкам (FSMA). Согласно информации, представленной Лондонской фондовой биржей, эта мировая обошлась брокеру в $597 000 (€550 000).

Предметом разбирательств с FSMA стало предложение компанией Plus500 в Бельгии ряда инвестиционных инструментов, включая CFD. Брокер не признал за собой вины или факта каких-либо нарушений регуляторных норм и требований бельгийского законодательства, считая, что он добросовестно следовал всем необходимым процедурам, однако, тем не менее, он сделал выбор в пользу быстрого и мирного разрешения данного спора, сочтя озвученную выше сумму $597 000 приемлемой платой за мировое соглашение.

Бельгийский финансовый регулятор FSMA регулярно налагает штрафы на разнообразные компании, ведущие свою деятельность внутри страны, от нелицензированных фирм до брокеров бинарных опционов. С 18 августа 2016 года Бельгия ввела полный запрет на осуществление торговли валютами, CFD и бинарными опционами на розничном рынке страны.

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