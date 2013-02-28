Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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citadelprocapital.com - Рефбек 3% от вклада

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Старый Сегодня, 10:04
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 2,603
Благодарностей: 1,866
УГ: 0
КП: 0.625
citadelprocapital.com - Рефбек 3% от вклада

Предлагаю рефбек в проекте Citadel Pro Capital, 3% от вашего первого вклада!
В проекте партнёрская прибыль выплачивается от дохода, но я даю единоразовый рефбек 3% от первого вклада и по 1% от всех последующих!

Ссылка для регистрации у меня в подписи, или на моём сайте DeZZZinvest (ссылка в подписи)
Рефбек за все вклады выплачивается на кошелек РМ или ADVcash!!!

Условия получения рефбека:

1. Регистрация по моей рефссылке, ссылка у меня в подписи или на моём сайте DeZZZinvest

2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для Вас способом, сообщить Ваш ник, сумму депозита, дату пополнения, кошелёк PM.

3. Написание отзыва о получении рефбэка ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбека.

4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.

По всем вопросам пишите мне:
в ЛС на форуме
скайп fionov.denis
vk.com/dezzz84
__________________
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DeZZZ на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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