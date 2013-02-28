citadelprocapital.com - Рефбек 3% от вклада

Предлагаю рефбек в проекте Citadel Pro Capital
, 3%
от вашего первого вклада!
В проекте партнёрская прибыль выплачивается от дохода, но я даю единоразовый рефбек 3%
от первого вклада и по 1%
от всех последующих!
Ссылка для регистрации у меня в подписи, или на моём сайте DeZZZinvest (ссылка в подписи)
Рефбек за все вклады выплачивается на кошелек РМ или ADVcash!!!
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке, ссылка у меня в подписи или на моём сайте DeZZZinvest
2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для Вас способом, сообщить Ваш ник, сумму депозита, дату пополнения, кошелёк PM.
3. Написание отзыва о получении рефбэка ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбека.
4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.
По всем вопросам пишите мне:
в ЛС на форуме
скайп fionov.denis
vk.com/dezzz84