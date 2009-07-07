Биржевой брокер Svit Invest - svitinvest.com.ua

Биржевой брокер Svit Invest – входит в ТОП-10 брокеров Украинской биржи, как по объемам торгов, так и по количеству клиентов. Svit Invest работает с момента появления в Украине интернет-трейдинга в 2009 году. Специализируется на предоставлении частным инвесторам и юридическим лицам прямого доступа к биржевым торгам посредством Интернет при помощи систем интернет-трейдинга. Компания была основана в 2009 году как торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение под названием ООО «И-нвест». В 2015 году компания произвела ребрединг и с этого времени работает под брендом Svit Invest. При этом сохранив юридическое лицо — ООО «И-нвест». Компания обладает лицензиями на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также лицензии на осуществление доверительного управления и валютных операций. Компания является одним из лидеров среди биржевых брокеров Украины. Главная задача Svit Invest — это оказание качественных услуг по торговле ценными бумагами, доверительному управлению, а также обучению частных инвесторов. За 6 лет специалисты брокера Svit Invest провели более 500 вебинаров и семинаров, более 30 учебных курсов и тысячи часов индивидуальных консультаций.
Фондовый брокер Svit Invest является Членом:
- 7 лет на фондовом рынке Украины Более 1000 клиентов физических лиц и более 100 юридических лиц Индивидуальная работа с каждым клиентом
- Техническая и аналитическая поддержка
- Широкий выбор финансовых инструментов на Украинской бирже
- Svit Invest предоставляет доступ к торгам на Украинской бирже (рынок акций, срочный рынок (фьючерсы и опционы)
Svit Invest предлагает эксклюзивные условия клиентам:
- Профессиональной Ассоциации Регистраторов и Депозитариев (ПАРД)
- Зарегистрированным участником ПАО «Украинская биржа»
- Расчетной компанией на срочном рынке Украинской биржи
- Членом ПАО «Фондовая биржа «Перспектива»
- Сниженное бесплатное гарантийное обеспечение (50% от биржевого) на срочном рынке украинской биржи. Маржинальное плечо 1:4 на спот-рынке Украинской биржи
- Удаленная настройка торгового терминала специалистами компании
- Индивидуальные консультации
- Скидки для клиентов до -90% на учебные курсы по биржевой торговле
- Ежедневные аналитические обзоры и торговые идеи.
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