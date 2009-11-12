Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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К торгам на "Украинской бирже" добавлен новый участник

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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
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Старый Сегодня, 09:52
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,680
Благодарностей: 16,140
Записей в блоге: 54
УГ: 9
подарки
награды Волшебный горшочек 
К торгам на "Украинской бирже" добавлен новый участник
ПАО "ВЕРНУМ БАНК" (VERNB) с 21 апреля 2017 года допущен к торгам на "Украинской бирже".

Не желаете купить?
Или они допущены именно покупать/продавать?
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Метки
vernb, вернум банк, украинская биржа
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