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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 10:48
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Сегодня, 09:52
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#1
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,680
Благодарностей: 16,140
УГ: 9
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К торгам на "Украинской бирже" добавлен новый участник
ПАО "ВЕРНУМ БАНК"
(VERNB
) с 21 апреля 2017 года допущен к торгам на "Украинской бирже
".
Не желаете купить?
Или они допущены именно покупать/продавать?
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Сегодня, 10:48
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