Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,521 Благодарностей: 2,294 УГ: 1 подарки награды

Лидер, за которым идут



Есть две лидерские позиции в команде: лидер идет впереди и ведет за собой команду и лидер идет сзади, лишь управляя тем, к какому конечному результату должны прийти люди. В данной статье будет рассмотрена позиция лидера, когда он ведет за собой других людей.



Что положительного есть в этой позиции? Лидер сам идет в том направлении, в котором ведет команду, расчищает путь, принимает первую волну трудностей на себя, планирует, рассчитывает, ставит цели, прорабатывает стратегии их достижения и т. д.



Лидер выдает указания тем, кто за ним идет. Вроде бы ничего плохого в этом нет. Люди знают, что им делать. Но с другой стороны команда делает только то, что было им сказано. Никто не проявляет инициативы, никто не берет на себя ответственности. Люди делают то, что говорит лидер, даже не излагая своих идей и предложений. Это является обратной стороной медали.



Такую лидерскую позицию вы можете замечать повсеместно. Она есть во многих организациях, где есть руководители и подчиненные. Руководитель говорит, что делать подчиненным, а подчиненные просто механически выполняют поставленную задачу. Уходят и приходят по часам, не проявляя особого интереса к тому, зачем выполняют свою работу, к каким результатам вместе идут. Им указывают, а их дело – просто подчиняться.



Когда лидер ведет за собой, он лишает своих последователей инициативы и ответственности. В такой позиции люди не проявляют никакого креатива, желания выдвинуть свои идеи, подсказать что-то лидеру, выполнить работу более качественно, если есть такая возможность. Лидер просто раздает указания, а подчиненные их выполняют, не задумываясь над тем, к чему эти действия их приведут. Люди в такой позиции просто верят в то, что руководитель их приведет к «лучшему будущему». А если он их привел к банкротству, тогда последователи начинают искать себе другого предводителя, которому будут точно так же подчиняться, исполнять бездумно его указания и надеяться, что он их точно осчастливит и озолотит.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Есть две лидерские позиции в команде: лидер идет впереди и ведет за собой команду и лидер идет сзади, лишь управляя тем, к какому конечному результату должны прийти люди. В данной статье будет рассмотрена позиция лидера, когда он ведет за собой других людей.Что положительного есть в этой позиции? Лидер сам идет в том направлении, в котором ведет команду, расчищает путь, принимает первую волну трудностей на себя, планирует, рассчитывает, ставит цели, прорабатывает стратегии их достижения и т. д.Лидер выдает указания тем, кто за ним идет. Вроде бы ничего плохого в этом нет. Люди знают, что им делать. Но с другой стороны команда делает только то, что было им сказано. Никто не проявляет инициативы, никто не берет на себя ответственности. Люди делают то, что говорит лидер, даже не излагая своих идей и предложений. Это является обратной стороной медали.Такую лидерскую позицию вы можете замечать повсеместно. Она есть во многих организациях, где есть руководители и подчиненные. Руководитель говорит, что делать подчиненным, а подчиненные просто механически выполняют поставленную задачу. Уходят и приходят по часам, не проявляя особого интереса к тому, зачем выполняют свою работу, к каким результатам вместе идут. Им указывают, а их дело – просто подчиняться.Когда лидер ведет за собой, он лишает своих последователей инициативы и ответственности. В такой позиции люди не проявляют никакого креатива, желания выдвинуть свои идеи, подсказать что-то лидеру, выполнить работу более качественно, если есть такая возможность. Лидер просто раздает указания, а подчиненные их выполняют, не задумываясь над тем, к чему эти действия их приведут. Люди в такой позиции просто верят в то, что руководитель их приведет к «лучшему будущему». А если он их привел к банкротству, тогда последователи начинают искать себе другого предводителя, которому будут точно так же подчиняться, исполнять бездумно его указания и надеяться, что он их точно осчастливит и озолотит.

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