Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,521 Благодарностей: 2,294 УГ: 1 подарки награды

Как успевать больше? В сутках 24 часа, а дел больше, чем можно выполнить за это время. А завтра еще появятся дела, а послезавтра – еще. Как все успеть? Как делать больше?



Чтобы каждый ваш день был наполнен оконченными делами и задачами, а не пополненным списком дополнительных проблем, нужно помнить, что из всех запланированных вами дел есть:

1) те, которые можно выполнить в другой день;

2) те, которые нужно обязательно выполнить сегодня;

3) те, которые вообще не нужно выполнять.



Последняя категория – это дела, которые всего лишь кажутся важными и срочными, но их невыполнение не скажется на общем положении дел. К ним относятся просмотр телевизора, общение по телефону с друзьями, постоянные чаепития, слушание музыки и т. д. Если нет времени на выполнение заданий, которые не скажутся на общем положении, тогда не нужно уделять им внимания.



Как успевать больше? Уделяйте внимание тому, что нужно и важно делать. Люди часто совершают 2 ошибки, из-за которых дела потом накапливаются и вызывают хаос:

1. Человек откладывает выполнение важных дел на потом.

2. Человек уделяет время неважным и несрочным делам.



Вы наверняка помните случаи, когда нужно было что-то сделать, но это дело настолько было непривлекательным, что вы откладывали его на потом. «Потом» превращалось в постоянное «потом», пока не наступали сроки отчета: если дело выполнено, вы достигали успеха, если не выполнено – неудачи.



Некоторые важные дела не всегда будут у вас вызывать положительные эмоции. Их просто нужно выполнить, какими скучными и неприятными они для вас ни были. Вам придется ими заняться. И чем раньше вы это сделаете, тем быстрее освободите себя для более интересных занятий.



Часто на рабочем месте можно заметить, как сотрудники пьют чаи и кофе, сидят в соцсетях, общаются между собой или по телефону, то есть занимаются всем, но только не работой. Стоит ли удивляться тому, почему потом у них как будто не остается времени на то, чтобы закончить все задания? Если все время ковыряться в носу, то дело само не сделается. А ведь человек так поступает не только на рабочем месте, но и дома.



Как успевать больше? Нужно уделять внимание делам, которые нужно срочно выполнить либо рано или поздно придется сделать. Остальные задачи, которые никак не скажутся на общем положении дел, нужно отбросить. Они только отнимают время, которое идет, независимо от вашего желания. Занимайтесь нужными и важными делами, тогда вы всегда и все будете успевать делать.



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