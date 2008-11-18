Евровидение 2017. Киев

Уже скоро. Ставки принимают на победителя, 1-3 место и т.д.
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Конкурс «Евровидение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (EBU)[1]. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз[2].
В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путём голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале.[3]